Fostul jucător al FCSB care l-a acuzat pe Becali că l-a distrus a revenit pe teren după ce își anunțase retragerea

Gregory Tade (35 de ani), atacant trecut pe la CFR, FCSB și Dinamo a revenit pe teren, în această vară, după o pauză de doi ani și jumătate. Atacantul cu dublă cetățenie - ivoriană și franceză - a semnat cu Clyde FC, echipă din al treilea eșalon fotbalistic scoțian, la care a mai evoluat pentru câteva luni în 2009.

În acest sezon, Tade a îmbrăcat deja de opt ori tricoul lui Clyde FC, reușind să ofere două pase decisive, fără a marca.

Clubul Clyde Football Club a fost infiintat acum 144 de ani si isi joaca meciurile de pe teren propriu pe arena Broadwood Stadium din Cumbernauld.

TADE IS BACK ???? | We are pleased to announce the signing of forward Gregory Tade

Tade returns to the club after previously playing for us in 2009 and can be added to the squad tonight after receiving international clearance this afternoon

