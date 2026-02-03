Andrei Vlad (26 de ani) se menține la un nivel bun, pentru CV-ul său, după despărțirea de FCSB.

Mai întâi, a fost contractul pe care l-a prins, în Kazahstan, pe mulți bani, la Aktobe. Acum, „Messi al portarilor“ e pe cale se semneze cu o echipă aflată pe loc de play-off, în Grecia. Potrivit Gazetei Sporturilor, care a citat sportal.gr, Andrei Vlad va fi legitimat de Volos.

Andrei Vlad, negocieri avansate cu Volos

Jurnaliștii greci au notat că portarul de 1,90 de metri e pe finalul negocierilor cu oficialii echipei care ocupă locul 7 din 14 în prima ligă.

„Volos aduce un alt jucător în Grecia. Clubul e în discuții avansate pentru a întări postul de portar. Alesul e românul Andrei Vlad. Volos e gata de a pune cireașa de pe tort, pe finalul perioadei mercato din iarnă, aducând încă un jucător. Într-o tentativă de a urca în clasament, Volos vrea să întărească un post deficitar, cel de portar. În ultimele zile, șefii au pus piciorul pe accelerație, în acest sens, având contacte cu 2-3 jucători. Toate indiciile duc spre Andrei Vlad. Dacă nu vor fi probleme neprevăzute, pe ultima sută de metri, jucătorul român va lua avionul spre Grecia. El va efectua testele medicale necesare, după care va semna contractul“, au anunțat grecii.

La ultima sa formație, Aktobe, Andrei Vlad a avut 28 de apariții pe teren, în care a închis poarta în nouă meciuri.

