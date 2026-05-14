Valeriu Iftime, patronul formației FC Botoșani, a dezvăluit detaliile unei discuții purtate cu omologul său de la FCSB, Gigi Becali.

Valeriu Iftime, dialog cu Gigi Becali

Iftime a devoalat faptul că Becali își dorește să îl aducă la FCSB fie pe Leo Grozavu, fostul antrenor al Botoșaniului, fie pe Marius Croitoru, actualul tehnician al grupării moldave.

Valeriu Iftime i-a comunicat lui Gigi Becali că niciunul dintre cei doi antrenori nu ar accepta implicarea sa în alcătuirea primului 11 și în efectuarea schimbărilor.

„Haideți să vă spun cum a fost. Am avut o discuție acum câteva săptămâni, când căuta antrenor. Și m-a întrebat întâi de Leo Grozavu. I-am zis că e un om extraordinar, dar nu poate lucra la el, că nu e FCSB, adică el nu face ce spune Becali.

Mi-a spus: 'Și face ce spune Iftime?'. 'Nu, dom’ne, dar e antrenor cu personalitate. Plus că ați și scos în față tema asta că dumneavoastră hotărâți și dregeți, chiar dacă nu faceți mereu, și dați o lovitură în cap fiecărui antrenor care ar veni. Și Grozavu nu e niciodată așa'.

Iftime: „Nu e posibil să le spui tu cu cine să joace”

Și atunci a trecut la Croitoru. 'Aaa, pe ăsta îl iau sigur!'. 'Nu mai ai cum să-l iei, dom’ne, că e la mine. Dar și ăsta e la fel, nu e FCSB'.

Cred că într-o lume normală nimeni nu-i spune lui Guardiola sau lui Luis Enrique ce să facă la echipă. Nu e posibil să le spui tu de acasă cu cine să joace. Adică ei antrenează și tu le faci echipa.

Da, (n.r.- Becali) are un răspuns din ăsta: 'Dom’ne, nu pot, asta e jucăria mea. Și așa am câștigat campionatul'. Da. Dar cu managementul pe care ți-l spun eu, nu erați doar câștigător al campionatului și apoi vă bătea nu știu cine în Europa”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.

Marius Croitoru a revenit la FC Botoșani pe 10 martie anul acesta și are contract valabil până în vară. El l-a înlocuit pe Leo Grozavu, care a demisionat pe 03.03.2026, după un mandat început pe 07.01.2025.

Leo Grozavu : „Am primit oferte!”

Leo Grozavu a antrenat-o ultima dată pe FC Botoșani, cu care s-a aflat la un moment dat în sezonul regulat pe prima poziție. Între timp, Grozavu a pierdut controlul, moldovenii au ratat accederea în play-off, iar antrenorul s-a despărțit de club.

Grozavu a bifat 51 de apariții la cârma moldovenilor și a înregistrat o medie de 1.47 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Leo Grozavu a dezvăluit că a primit oferte în această perioadă în care este liber de contract, dar că nu au fost din prima ligă a României, motiv pentru care tehnicianul le-a refuzat.

Antrenorul a mai stat pe banca lui Poli Iași, Sepsi, Petrolul, ACS Poli, Gaz Metan, Luceafărul, Minaur, ”U” Cluj și Armătura Zalău.

„Am primit câteva oferte, dar neinteresante. Nu au fost din prima ligă. Nu m-a contactat nimeni din București. Am plecat din București acum ceva timp și e mai greu. Semnalul ajunge mai greu în altă parte.

Am mai avut tatonări în trecut (n.r. – cu Rapid), când era Viorel Moldovan, dar nu a fost nimic. Chiar am vorbit cu unii dintre suporteri, care conduc galeria, dar a fost la nivel diplomatic”, a spus Leo Grozavu, potrivit sptfm.ro.