Marius Croitoru a dat declarația serii: ”Nici bine nu mi-am pus ID-ul la gât și era 1-0”

Moldovenii au primit vizita bucureștenilor luni seară, de la ora 17:30, în etapa cu numărul 5 din play-out-ul Superligii României. FC Botoșani s-a impus cu 3-2 și a înregistrat toate cele trei puncte .

După meci, Marius Croitoru a evidențiat că l-a uimit cât de repede au deblocat oaspeții tabela de marcaj. Antrenorul moldovenilor și-a felicitat însă jucătorii pentru maniera în care au întors soarta partidei.

”A fost foarte bine. Atât timp cât am câștigat și am făcut-o de o manieră clară este foarte bine. Sunt total mulțumit de evoluția băieților. Sunt mândru că sunt antrenorul lor.

Au avut teamă să nu greșească în acest meci și de asta cred că am primit două goluri. Nici nu mi-am așezat bine ID-ul la gât și era 1-0. Cred că mai puteam să mai marcăm un gol. Eu mă declar nu mulțumit, ci foarte mulțumit. Aș încerca să joc cu 12 sau cu 13, dar nu mă lasă. Ce să fac, iei goluri din nimic. Cu FCSB-ul am luat două goluri din nimic, cu Slobozia la fel, acum tot din nimic. La UTA la fel, două goluri din nimic.

Ce să lucrez? Ce aș putea să fac eu ca antrenor? Îmi e greu. Poate, să antrenez să nu mai facă fault. Îi felicit pe băieți. Hervin nu s-a antrenat două trei zile, a avut probleme stomacale. Cine nu a văzut meciului probabil spune că ne-am chinut. Nu ne-am chinuit. Ce pot să le zic, să intre pe teren și să ia cele 3 puncte, jucam cu ultima clasată.

Eu știu că tot ceea ce fac la antrenament fac pentru a da goluri. Indiferent de ceea ce se întâmplă pe teren, trebuie să dăm goluri. Plusul cel mai mare este că marcăm goluri.

Cred că astăzi ne-am asigurat matematic că am scăpat de locurile de retrogradare directă. Avem un avans cât de cât liniștitor față de locurile de baraj”, a spus Croitoru.

FC Botoșani - Metaloglobus 3-2

Florin Purece a deschis scorul în minutul 2, iar Hervin Ongenda a restabilit egalitatea cu trei minute înainte ca cele două echipe să intre la vestiare.

În actul secund, Sebastian Mailat a dus scorul la 2-1 după ce a fructificat o lovitură de la 11 metri, în minutul 55, iar Zoran Mitrov a făcut 3-1 în minutul 72.

Stefan Visic a micșorat diferența în minutul 90+6 și a stabilit scorul final, 3-2.