Leo Grozavu a spus pe cine vrea campioană: ”Mi-ar plăcea să-i văd în cupele europene”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Leo Grozavu (58 de ani) este liber de contract de aproape două luni.

TAGS:
Leo GrozavuSuperligaFC Botosani
Din articol

Tehnicianul a antrenat-o ultima dată pe FC Botoșani, în perioada ianuarie 2025 - martie 2026, timp în care a bifat 51 de apariții pe bancă și o medie de 1.47 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Leo Grozavu a plecat de la FC Botoșani după ce a înregistrat eșecuri pe linie la clubul care visa, în actuala stagiune, la un moment dat la TITLU! Moldovenii au fost și pe primul loc, dar au căzut până în play-out.

  • Leo grozavu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Într-o intervenție la postul de radio Sport Total FM, Leo Grozavu a vorbit și despre Superliga României și a evidențiat că și-ar dori să vadă una dintre cele două echipe din Cluj campioană, CFR sau ”U”.

”Mi-aș dori să câștige titlul în Superliga o echipă din Cluj. Locuiesc aici și mi-ar plăcea să văd o echipă de aici în cupele europene”, a spus Grozavu.

”U” se află pe locul 2 în clasamentul play-off-ului cu 39 de puncte. După șase etape, echipa pregătită de Cristiano Bergodi a înregistrat patru victorii și două rezultate negative.

CFR Cluj e pe trei cu 37 de puncte. Formația dirijată de Daniel Pancu are în partea a doua a campionatului trei victorii, o remiză și două eșecuri.

Cum arată clasamentul play-off-ului

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
ARTICOLE PE SUBIECT
Mykhailo Mudryk, ”urecheat” cu o suspendare drastică după ce a fost prins dopat! Reacția ucraineanului
ULTIMELE STIRI
Key Alves ”rupe” internetul, la patru luni după ce a născut! Cum arată cea mai sexy voleibalistă din lume
Cât costă biletele de la „U” Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României. Preț special pentru copii
Ce cadouri le-a făcut Mahrez colegilor după ce Al Ahli a câștigat Liga Campionilor Asiei
Ce sport ar fi făcut Cristi Chivu dacă nu ar fi fost fotbalist. Alegerile starurilor lui Inter
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”

Ce lovitură: Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor și semnează contractul cu șase zerouri la coadă!

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Antrenorul luat în calcul de Rapid pentru înlocuirea lui Costel Gâlcă! E pe placul fanilor

Elias Charalambous anunță: ”Asta e prima mea opțiune! Nu e vorba de bani”

Gigi Becali și-a dezvăluit lista de transferuri pentru FCSB

Recomandarile redactiei
Key Alves ”rupe” internetul, la patru luni după ce a născut! Cum arată cea mai sexy voleibalistă din lume
Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”
Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid
Alte subiecte de interes
Tricolorul criticat după prima repriză din România - Belgia: "Fricos, fuge de contact!"
El poate fi 'talismanul' tricolorilor la EURO 2024: "Are tehnică, forță, simțul porții!"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
CITESTE SI
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!