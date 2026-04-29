Leo Grozavu a spus pe cine vrea campioană: ”Mi-ar plăcea să-i văd în cupele europene”

Leo Grozavu a plecat de la FC Botoșani după ce a înregistrat eșecuri pe linie la clubul care visa, în actuala stagiune, la un moment dat la TITLU! Moldovenii au fost și pe primul loc, dar au căzut până în play-out.

Tehnicianul a antrenat-o ultima dată pe FC Botoșani , în perioada ianuarie 2025 - martie 2026, timp în care a bifat 51 de apariții pe bancă și o medie de 1.47 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Cât costă biletele de la „U” Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României. Preț special pentru copii

Mykhailo Mudryk, ”urecheat” cu o suspendare drastică după ce a fost prins dopat! Reacția ucraineanului

Key Alves ”rupe” internetul, la patru luni după ce a născut! Cum arată cea mai sexy voleibalistă din lume

Într-o intervenție la postul de radio Sport Total FM, Leo Grozavu a vorbit și despre Superliga României și a evidențiat că și-ar dori să vadă una dintre cele două echipe din Cluj campioană, CFR sau ”U”.

”Mi-aș dori să câștige titlul în Superliga o echipă din Cluj. Locuiesc aici și mi-ar plăcea să văd o echipă de aici în cupele europene”, a spus Grozavu.

”U” se află pe locul 2 în clasamentul play-off-ului cu 39 de puncte. După șase etape, echipa pregătită de Cristiano Bergodi a înregistrat patru victorii și două rezultate negative.

CFR Cluj e pe trei cu 37 de puncte. Formația dirijată de Daniel Pancu are în partea a doua a campionatului trei victorii, o remiză și două eșecuri.

Cum arată clasamentul play-off-ului