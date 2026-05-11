Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”

Patronul de la FCSB îl vrea din nou pe bancă pe Mihai Pintilii, cel care i-a fost colaborator lui Elias Charalambous în sezoanele în care FCSB a cucerit titlul de campioană a României.

Gigi Becali a mărturisit că nu se opune ca Mihai Pintilii să revină pe banca roș-albaștrilor. Totuși, fostul colaborator al lui Elias Charalambous nu deține licența PRO, astfel că poate fi doar antrenor secund. FCSB are nevoie de un nou antrenor principal, iar Gigi Becali vrea să își încerce din nou norocul cu tehnicianul cipriot, care a refuzat deja o ofertă de a reveni pe bancă.

”Dacă Pintilii vrea să vină, să vină. I-am spus lui MM (n.r. Mihai Stoica) să vorbească cu Pintilii să vină. Trebuia să stea și să își vadă de treaba lui. Pintilii, dacă vrea să se întoarcă, e mereu bine primit.

Pintilii nu are licență, dar cu el am câștigat bani mulți cu el doi ani în Europa. Trebuie să îi fiu recunoscător”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.