În prima parte a înfruntării, ”Șepcile Roșii” au avut un gol anulat.
GALERIE FOTO Fotbalistul care l-a uimit pe Gigi Becali a "aprins" finala Cupei României
Issouf Macalou le-a dat mari emoții oltenilor
Issouf Macalou l-a impresionat pe Gigi Becali, care a folosit cuvinte de laudă la adresa extremei lui U Cluj în mai multe rânduri. Patronul de la FCSB declara chiar la un moment dat că și-ar dori să îl transfere la echipa sa, însă s-a lovit de refuzul lui Mihai Stoica.
În cele din urmă, transferul nu s-a mai concretizat, iar Macalou a continuat la Universitatea Cluj, unde a avut în continuare evoluții spectaculoase.
În acest sezon, Issouf Macalou a semnat șapte goluri și 14 pase decisive.
Ivorianul de 27 de ani a aprins finala Cupei României în prima repriză. În minutul 26, Macalou a avut un sprint teribil după o repunere de la margine și l-a învins pe Laurențiu Popescu cu un șut în cros.
Stadionul din Sibiu ”a explodat”, iar fanii ”Șepcilor Roșii” au fost în extaz, însă golul lui Macalou a fost anulat pentru ofsaid de către centralul Marian Barbu.
