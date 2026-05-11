Cum arată primul 11 al lui FCSB în meciul cu Unirea Slobozia

FCSB are deja asigurată prezența la baraj, astfel că ultimele două meciuri din play-out vor fi doar ”de pregătire”. Gigi Becali a anunțat deja că se va folosi de aceste partide pentru a creiona primul 11 pentru jocurile de baraj.

În meciul cu Unirea Slobozia, Matei Popa este din nou titular în poarta roș-albaștrilor, în timp ce în centrul apărării se vor afla Joyskim Dawa și Mihai Popescu. Flancurile vor fi asigurate de Risto Radunovic și Valentin Crețu.

La închidere se vor afla din nou Joao Paulo și Florin Tănase, în timp ce compartimentul ofensiv va fi format de linia compusă din Cisotti, Olaru și Octavian Popescu, în spatele vârfului Miculescu.

M. Popa - Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic - Fl. Tănase, Joao Paulo - Cisotti, Olaru, Oct. Popescu - Miculescu