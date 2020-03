Gigi Becali a fost denuntat la FIFA si ar putea fi sanctionat! Ce NU a facut patronul FCSB 

Patronul FCSB ar fi uitat sa plateasca suma de transfer a atacantului Adi Petre.

Gigi Becali l-a adus pe Adrian Petre de la Esbjerg in aceasta iarna, in schimbul sumei de 500.000 pe care nu i-a achitat nici pana in prezent catre clubul danez, dupa cum scrie Gazeta Sporturilor.

Astfel, Esbjerg a facut o plangere catre FIFA, deoarece a fost depasita data achitarii care era trecuta in contractul de transfer: 21 februarie.

Adrian Petre a fost adus de Gigi Becali pentru a intari atacul ros-albastrilor, insa nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor patronului, care nu ar mai fi transferat banii catre clubul din Danemarca.

Pana in prezent, atacantul a jucat doar in doua meciuri in tricoul FCSB, in cate o repriza, insa nu a reusit sa inscrie, fiind schimbat de fiecare data dupa doar 45 de minute de joc. Conform transfermarkt, cota lui Adi Petre este de 1.3 milioane de euro.