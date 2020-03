Si-a negociat Man transferul? "Poate s-a intalnit pe ascuns, nu ma intereseaza!" Ce spune Gigi Becali

Gigi Becali a vorbit despre negocierile lui Dennis Man cu un club din Olanda.

Dennis Man este in atentia clublui Feyenoord din Olanda. Un om din cadrul clublui a fost prezent in tribune la meciul castigat de FCSB in fata Universitatii Craiova cu 4-1 si au aparut informatii conform carora, Man s-a intalnit cu oficialii clubului olandez pentru a-si negocia contractul, in eventualitatea unui transfer:

Gigi Becali crede ca Man nu s-a intalnit cu nimeni, dar dupa ce a fost tradat de Balgradean care a plecat la CFR, patronul ros-albastrilor nu mai pare la fel de increzator in fotbalistii de la FCSB:

"Nu cred ca s-a intalnit Man cu nimeni, pentru ca daca se intalnea ne anunta. Sau poate s-a intalnit pe ascuns, nu ma intereseaza.", a spus Gigi Becali la PRO X.

"Coronavirus nu va fi o problema in Romania!"

Gigi Becali este increzator ca pandemia de coronavirus nu va afecta Romania si Dumnezeu va face astfel incat boala sa ocoleasca tara noastra:

"La ora asta nu se stie ce se va intampla. Ce stiu sigur este ca in Romania nu va fi problema 100%, pentru ca am incredere in Dumnezeu. La saracia pe care o avem, atata ne-ar mai trebui sa ne dea si boli.

Ce sa faca Dumnezeu cu noi. Ne-au furat toate si sa ne mai dea si boala. O sa le arate Dumnezeu lor acum, cand ne va ocoli cu boala.", a mai spus Gigi Becali.