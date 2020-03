Gigi Becali ataca Guvernul: "Sanatatea e pe locul 12, nu ii intereseaza! Ei asta vor!" Patronul ros-albastrilor se teme de o dictatura sub pretextul coronavirusului

Gigi Becali spune ca Guvernul are un plan in spatele Ordonantei de Urgenta.

Patronul ros-albastrilor a dezvaluit in direct la Ora Exacta in Sport ca a primit o informatie conform careia, principalul obiectiv al Guvernului, prin Ordonanta de Urgenta, ar fi organizarea de alegeri anticipate si desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ).

"Coronavirusului va mai folosi peste o luna doar Guvernului, ca sa poata sa creeze o dictatura. Asa va fi, dar numai ca vor specula tocmai conducatorii. Pe ei nu ii intereseaza. In programul de urgenta sanatatea este pe locul 12. Pe ei ii intereseaza alegerile anticipate. Sa nu inteleaga cineva ca eu critic, ca fac puscarie. Nu ne mai lasa domnul Orban sa criticam acum, ca ne baga la puscarie.

Vad ca acum au pus in Ordonanta de Urgenta ca ei trebuie sa faca alegeri anticipate. O sa vezi. Nu critic ca da un an puscarie, 5 ani puscarie. Nici eu nu am crezut, dar mi-a spus cineva ca e prima pe lista desfiintarea Sectiei de Investigare si pe locul 2 sunt alegerile anticipate. Santatea e pe locul 12. Mie imi place, foarte multe masuri au luat, nu vreau sa ii critic ca nu vreau puscarie", a spus Gigi Becali la PRO X.