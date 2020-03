Autoizoalare pentru Ionut Vina! Cum a ales fotbalistul de la FCSB sa petreaca timpul, chiar daca Becali n-a suspendat antrenamentele in plina criza

Coronavirusul i-a determinat pe multi sa ramana in case pentru o vreme, iar Ionut Vina s-a conformat si el.

Liga 1 s-a suspendat, iar autoritatile indeamna populatia sa se autoizoleze in urmatoarea perioada daca deplasarile nu sunt neaparat necasare. Gigi Becali insa nu crede in criza coronavirusului si le-a impus jucatorilor sa continue programul de pregatire sub comanda lui Bogdan Vintila.

Fotbalistii de la FCSB s-au antrenat asa cum era stabilit, iar azi au avut prima zi libera de la suspendarea campionatului. Unii au ales sa ramana in casa si sa evite iesirile, fiind cazul si lui Ionut Vina.

Mijlocasul a postat cum gateste acasa pe o retea de socializare, invitand si pe altii sa se alature "carantinei".

Luni, fotbalistii de la FCSB se vor prezenta la baza de pregatire, asa cum le-a cerut Gigi Becali si spera sa afle daca vor intra intr-o vacanta fortata, la fel ca celelalte echipe din Liga 1.