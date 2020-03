Gigi Becali, donatie generoasa pentru medicii care se lupta cu pandemia de coronavirus! "Mi-au trimis o lista lunga fiindca nu aveau nimic"

Becali si-a oferit ajutorul in lupta cu Covid-19.

Patronul FCSB a decis sa se implice si el in lupta cu pandemia de coronavirus. Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" a luat legatura cu Gigi Becali pentru a-i cere ajutorul, iar omul de afaceri nu a ezitat.

"Cei de la Institulul Matei Bals mi-au trimis o lista lunga fiindca nu aveau nimic in spital. Am primit de la ei o cerere, prin care mi s-a solicitat ajutorul. Au spus ca au nevoie de scaune, mese, mobilier, camere video, produse de curatenie, mopuri, televizoare, mai multe lucruri, pentru criza asta de coronavirus. Normal ca i-am ajutat. S-au dus baietii si au cumparat tot ce mi-au cerut in prima faza. Iar luni am primit alta lista de la ei, iar baietii au plecat deja sa achizitioneze tot ce au nevoie. Cum sa nu-i ajut?! Doamne-fereste", a declarat Becali pentru Cancan.

Astfel, la Institutul "Matei Bals" a ajuns un campion de produse donate de finantatorul FCSB.