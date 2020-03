"Fotbalistul trebuie sa castige bani daca munceste! Sa plateasca Guvernul!" Gigi Becali cere masuri dupa ce fotbalul din Romania a fost SUSPENDAT

Gigi Becali a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport despre situatia fotbalului romanesc pe timpul pandemiei de coronavirus.

Gigi Becali este increzator ca situatia in Romania nu va lua amploare si spune ca in mai putin de o luna lucrurile vor fi mult mai bune in tara. Patronul ros-albastrilor nu este de acord sa plateasca salariile intregi jucatorilor, pe perioada in care acestia nu se vor mai antrena si nu vor mai juca meciuri. Gigi Becali spune ca asteapta o decizie prin care sa se stabileasca un procent pe care patronii cluburilor din Liga 1 sa il plateasca fotbalistilor:

"Sa vedem, eu raman tot la parerea ca la noi in Romania nu va fi o mare problema cu coronavirusul. Pentru ca este Liturghia, asa cred eu. O sa vedeti peste 2-3 saptamani, pentru ca se fac slujbe, preotii, calugarii se roaga.

Nu mai zic de asta, ca spuneti ca sunt nebun. Hai sa vedem ce o sa fie. Daca nu se va juca, ceea ce nu cred, atunci ca orice om, fotbalistul trebuie sa castige ban daca munceste. Daca nu muncesti, nu castigi bani. Si normal ca e forta majora si se vor face niste reguli in asa fel incat procentual cat putem noi. Nu e vorba de mine, e vorba de celalte cluburi, ca ele stau in drepturile televizare. Si atunci se vor lua niste procente 30%, 50%, 60% nu stiu. Nu se poate daca nu se presteaza munca sa paltesti! Sau sa plateasca guvernul!", a spus Gigi Becali la PRO X.