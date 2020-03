FCSB, cadou pentru Talpan: "Bai, tata, vino tu si ia-o acum!" Scenariul de GROAZA pe care Gigi Becali nici nu vrea sa il auda

Gigi Becali a spus in direct la Ora Exacta in Sport ca oprirea competitiilor europene ar fi o adevarata lovitura pentru FCSB.

Patronul FCSB-ului nici nu se gandeste la posibilitatea suspendarii definitive a cupelor europene in acest an. Gigi Becali spune ca daca se va ajunge in acel punct, ii va ceda echipa gratis lui Talpan, pentru ca nu va mai putea sa faca afaceri din fotbal:

"Daca de exemplu nu se joaca cupele europene, pai desfintam. Noi pentru cupele europene tragem aici. Ca altfel ce ma intereseaza pe mine sa iau campionatul daca nu ajung acolo sa iau bani. Daca nu se joaca in Spania, Franta ce rost are... eu acolo vand jucatorii. Daca afacere nu mai este, la revedere. Ii zic lui nea Talpan <Bai tata, vino tu si ia-o acum!". Cadou lui Talpan.

In cel mai negru scenariu, dupa opinia mea, ei vor mai prelungi inca o luna. Cu siguranta vor mai prelungi pana la 30 aprilie.

Parerea mea e ca se va relua campionatul la 1 mai, cu portile inchise. La noi, in Romania, eu zic ca in maxim o luna de zile trece asta cu coronavirus. Ca nu a murit nimeni si sunt putini care sunt bolnavi si incep sa se vindece din urma.", a spus Gigi Becali la PRO X.