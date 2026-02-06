FC Argeș s-a impus cu 3-1 în fața lui FC Hermannstadt, într-un meci din runda a 26-a din Superliga.

Golurile piteștenior au fost marcate de Bettaieb (31', 83') și de Robert Moldoveanu (80'), în timp ce Sergiu Buș (88') a marcat pentru sibieni.

Dennis Politic, cu gândul la FCSB: „Mă întorc înapoi în vară și sper să am mai multe șase”

Politic a debutat în tricoul sibienilor și a pasata decisiv la unica reușită a lui FC Hermannstadt.

Jucătorul împrumutat de FCSB la echipa lui Dorinel Munteanu a recunoscut că își dorește să primească o nouă șansă când se va întoarce la gruparea roș-albaștră.

„S-a întâmplat totul foarte repede, a fost agitație mare și am vrut să ajung de ieri seară în cantonament. Ce să spun, mă bucur că am debutat în seara asta, îmi pare rău că am pierdut și că a fost acel cartonaș roșu luat repede, ar fi fost o situație complicată și în 11 jucători, dar așa a fost și mai greu. Trebuie să ne unim, să strângem rândurile și sper că o să ne salvăm.

(n.r. Cum ai făcut alegerea de a venit aici) Așa am ales, nu îmi e frică de o provocare, am ales Hermannstadt cu sufletul deschis. Eu am nevoie de meciuri, pentru că nu am jucat în ultimul timp cât mi-aș fi dorit.

Eu sper să joc multe minute aici, să am reușite, să mă întorc înapoi (n.r. la FCSB) în vară și să am mai multe șase.

Păi în momentul în care am aflat că a căzut oferta de afară, în următoarea zi am fost aici și sunt gata să dau ce am mai bun. Nu regret nimic!

Vă dați seama că atmosfera nu este cea mai bună, dar suntem optimiști că nu vom retrograda, dar din câte am apucat să îmi cunosc colegii, mi se pare un grup foarte bun.”, a spus Dennis Politic.

În urma acestui rezultat, FC Argeș a urcat pe poziția a patra din Superliga, în timp ce FC Hermannstadt rămâne în zona roșie, pe poziția a 15-a.