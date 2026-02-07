Fundașul Daniel Graovac și mijlocașul Juri Cisotti au suferit accidentări musculare pe parcursul partidei cu FC Botoșani și au fost înlocuiți. Ambii sunt scoși din calcule pentru partida cu Oțelul Galați, programată duminică, de la ora 20:00.

Juri Cisotti și Daniel Graovac, scoși din calcule pentru Oțelul - FCSB

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a transmis că Graovac și Cisotti vor urma să se trateze în Serbia, la Marijana Kovacevic. Cei doi sunt așteptați să revină în lot la partida cu Universitatea Craiova, din Cupa României.

"Cisotti și Graovac sunt accidentați și nu vor face deplasarea la Galați. Cred că vor veni direct la Craiova, la meciul din Cupa României", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Fără Cisotti și Graovac, FCSB este practic obligată să învingă la Galați pentru a rămâne cu șanse reale în lupta pentru accederea în play-off. Campioana României ocupă acum locul 10, cu 37 de puncte, două sub poziția a șasea, pe care se află FC Botoșani.

După partida cu Oțelul Galați, FCSB va înfrunta Universitatea Craiova de două ori. Prima dată în grupele Cupei României, joi, iar ulterior în Superliga, duminică. Ambele partide vor avea loc în Bănie.