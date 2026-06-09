FCSB a terminat aproape în genunchi stagiunea recent încheiată. Singurul lucru care a salvat sezonului roș-albaștrilor a fost accederea în cupele europene, după ce le-a învins în barajul pentru preliminariile UEFA Europa Conference League pe FC Botoșani (4-3) și Dinamo (2-1).

FCSB a făcut primul transfer al verii! Cât e plătit Gigi Becali

Gigi Becali a dezvăluit recent că va face șase transferuri în vară. Mai mult decât atât, el a evidențiat și faptul că Florin Tănase, al cărui contract era scadent până la finalul lunii iunie, a semnat ”prelungirea” pe două sezoane.

Așadar, potrivit fanatik, primul transfer realizat de FCSB în această vară este Anderson Ceara, brazilianul din Tiangua de la Csikszereda Miercurea Ciuc, care este cotat de site-urile de specialitate la 750.000 de euro.

Sursa de mai sus a indicat faptul că Gigi Becali a plătit 450.000 de euro pentru transferul mijlocașului la gruparea roș-albastră, care va fi antrenată de Marius Baciu în sezonul 2026/27.

Ceara se află la Csikszereda din 2024. El a jucat pentru Santos, Maringa și CRB în Brazilia. La Santos nu a bifat decât patru apariții și a înregistrat doar 52 de minute în echipamentul clubului.

Anamaria Prodan știe care e cea mai mare problemă de la FCSB

Prodan a mai spus și că principala problemă a celor de la FCSB este lipsa unui spirit de familie în cadrul echipei. Ea a explicat că, în perioada în care era implicată la club alături de Laurențiu Reghecampf, atmosfera din vestiar era alta.

”Singurul lips al echipei, poate sunt eu nostalgică, este faptul că nu a mai reușit nimeni să facă o familie acolo. Eu și fostul meu soț, când am fost la Steaua (n.r. FCSB), pe lângă faptul că aveam jucători foarte talentați, am și creat această familie.

Și cred că asta trebuie făcut acum. Doar dacă mai poate cineva să o facă după Anamaria Prodan”, a mai spus impresara.