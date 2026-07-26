OFICIAL Plecare de ultimă oră de la Rapid: fotbalistul de 900.000 de euro!

Plecare de ultimă oră de la Rapid: fotbalistul de 900.000 de euro! Superliga
Alexandru Hațieganu
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Cine este jucătorul de care s-a despărțit Rapid cel mai recent. Dan Șucu a achitat o sumă importantă pentru serviciile sale.

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Drilon HazrollajRapidSuperligaSuperliga RomanieiRapid Bucuresti
Din articol

Rapid a comunicat, prin intermediul rețelelor sociale, că s-a înțeles cu FK Tirana pentru împrumutul lui Drilon Hazrollaj (22 de ani) pentru un an. 

Drilon Hazrollaj, de la Rapid la FK Tirana

Clubul din capitala Albaniei are la dispoziție posibilitatea de a-l achiziționa definitiv pe Hazrollaj, dacă este mulțumit de serviciile sale.

„FC Rapid și FK Tirana au ajuns la un acord pentru împrumutul lui Drilon Hazrollaj, pe o perioadă de un an, cu opțiune de transfer. Succes, Drilon!”, a transmis Rapid, prin intermediul paginii de Facebook a clubului. 

Rapid și-a pus speranțele în Hazrollaj

În iulie anul trecut, Rapid a plătit către FC Malisheva (Kosovo) 900.000 de euro pentru transferul lui Drilon Hazrollaj, o sumă importantă pentru fotbalul românesc. 

Hazrollaj nu a reușit însă să se impună în Giulești. Fotbalistul ce evoluează pe postul de aripă dreapta a strâns doar 14 meciuri, fără să reușească să înscrie sau să paseze decisiv. 

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