Rapid a comunicat, prin intermediul rețelelor sociale, că s-a înțeles cu FK Tirana pentru împrumutul lui Drilon Hazrollaj (22 de ani) pentru un an.

Drilon Hazrollaj, de la Rapid la FK Tirana

Clubul din capitala Albaniei are la dispoziție posibilitatea de a-l achiziționa definitiv pe Hazrollaj, dacă este mulțumit de serviciile sale.

„FC Rapid și FK Tirana au ajuns la un acord pentru împrumutul lui Drilon Hazrollaj, pe o perioadă de un an, cu opțiune de transfer. Succes, Drilon!”, a transmis Rapid, prin intermediul paginii de Facebook a clubului.