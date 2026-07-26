Arbitra Mathilde Demoncay nu a mai putut continua meciul în urma incidentului de pe stadionul Schlossberg din Forbach, în estul Franţei, unde cele două echipe se pregăteau pentru noile lor sezoane.

Mathilde Demoncay a suferit o comoție cerebrală în timpul meciului

În cronica meciului publicată pe site-ul propriu, Fortuna Sittard, echipă învinsă cu scorul de 3-1, a descris episodul drept un "moment remarcabil", dar nu a oferit alte comentarii. Metz nu a menţionat incidentul pe site-ul său.

Tensiunile au escaladat în minutul 40, când doi jucători adverşi s-au confruntat în urma unui incident în care unul l-a tras pe celălalt de tricou. Alţi jucători s-au grăbit să intervină în altercaţie.

Demoncay a ajuns la pământ după ce a încercat să intervină, prăbuşindu-se violent în urma unei lovituri primite în timpul busculadei, după cum au arătat imaginile de pe reţelele de socializare. Incidentul a avut loc în faţa unui panou mare pe care scria: "Respectaţi arbitrul".

Demoncay a rămas pe gazon timp de câteva minute, ţinându-se de braţ, în timp ce arbitrii asistenţi, personalul de securitate şi echipa medicală au intrat pe teren pentru a restabili ordinea şi a-i evalua starea, scrie Agerpres.

Demoncay, în vârstă de 26 de ani, a revenit pe teren în calitate de arbitru asistent după reluarea jocului, însă a părăsit terenul la pauză, o altă colegă preluându-i atribuţiile. Conform informaţiilor apărute, Demoncay suferise o comoţie.