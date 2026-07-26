LIVE TEXT Sepsi OSK - U Cluj de la ora 17:30! Cristiano Bergodi, peste tot

Sepsi OSK - U Cluj de la ora 17:30! Cristiano Bergodi, peste tot Superliga
SPORT.RO
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Continuă etapa a doua din Superligă.

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Sepsi OSK - U Cluj

O singură înfrângere au suferit covăsnenii pe teren propriu în liga secundă 2025-2026 (18 august 2025, Sepsi OSK - Corvinul 0-2), în rest au 10 victorii și patru rezultate de egalitate.

Doar o remiză au înregistrat clujenii în precedentele 25 de deplasări din Superligă (3 august 2025, FC Hermannstadt - Universitatea Cluj 2-2), interval în care, din postura de vizitatori, au câștigat 13 partide și au pierdut 11.

Sepsi OSK și Universitatea Cluj s-au mai întâlnit în principala competiție internă de șase ori, fiecare și-a trecut în cont câte două victorii, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

Cristiano Bergodi, acum la U Cluj, a scris istorie pe banca lui Sepsi OSK

Primele dueluri au avut loc în sezonul regulat 2022-2023, când gruparea din Sf. Gheorghe a câştigat ambele meciuri, 1-0 în deplasare şi 2-1 pe teren propriu.

Întâiul succes izbutit de ,,Şepcile roşii": 9 octombrie 2023, Universitatea Cluj - Sepsi OSK 1-0.

Cea mai mare diferență de scor: 19 august 2024, Universitatea Cluj - Sepsi OSK 3-0.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 20 decembrie 2024, Sepsi OSK - Universitatea Cluj 0-0.

De reamintit că Bergodi a antrenat gruparea covăsneană în 2021-2022 / 2022-2023, mandatul italianului fiind unul de-a dreptul remarcabil: a câștigat de două ori Cupa României și o Supercupă. Info: LPF

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