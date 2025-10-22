Gigi Becali a explodat! Întrebarea care l-a scos din minți pe patronul FCSB: „O să vedeți!”

FCSB a pierdut în deplasare la Metaloglobus, scor 1-2, într-un meci din etapa 13 din Superliga și se află pe locul 12 din campionat.

Roș-albaștrii reușiseră să lege două victorii în competiția internă, dar rezultatul surprinzător cu nou-promovata antrenată de Mihai Teja i-a îndepărtat din nou de zona play-off-ului la șase „lungimi”.



Gigi Becali a explodat după ce a fost întrebat dacă meciul cu Metaloglobus a fost blat



Pentru că FCSB a condus cu 1-0 la pauză și a pierdut 1-2 în cele din urmă, mai mulți fani ai campioanei României au suspectat meciul de „blat”.

Întrebat dacă este adevărat, Gigi Becali a avut o reacție categorică și a blamat rețele sociale pentru astfel de teorii.