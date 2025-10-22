Gigi Becali a explodat! Întrebarea care l-a scos din minți pe patronul FCSB: „O să vedeți!”

Gigi Becali a explodat! Întrebarea care l-a scos din minți pe patronul FCSB: „O să vedeți!"
Gigi Becali a fost întrebat dacă înfrângerea FCSB-ului cu Metaloglobus a fost „blat”.

Gigi Becali, FCSB, Metaloglobus, Superliga
FCSB a pierdut în deplasare la Metaloglobus, scor 1-2, într-un meci din etapa 13 din Superliga și se află pe locul 12 din campionat.

Roș-albaștrii reușiseră să lege două victorii în competiția internă, dar rezultatul surprinzător cu nou-promovata antrenată de Mihai Teja i-a îndepărtat din nou de zona play-off-ului la șase „lungimi”.

Gigi Becali a explodat după ce a fost întrebat dacă meciul cu Metaloglobus a fost blat

Pentru că FCSB a condus cu 1-0 la pauză și a pierdut 1-2 în cele din urmă, mai mulți fani ai campioanei României au suspectat meciul de „blat”.

Întrebat dacă este adevărat, Gigi Becali a avut o reacție categorică și a blamat rețele sociale pentru astfel de teorii.

„Dacă luăm ce zice orice nebun pe TikTok… Am auzit, dar dacă zice un nebun… Nu putem să facem așa caz. Pe TikTok pot zice și 10 nebuni. Lumea a înnebunit acum.

De ce crezi că nu mă uit pe TikTok? Să nu înnebunesc și eu. Orice om, după doi-trei ani de TikTok, se face nebun. O să vedeți voi în câțiva ani ce înseamnă lumea cu TikTok”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Partida FCSB - Bologna, din runda a treia din Europa League, va avea loc joi, de la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

