Clasamentul din Superliga arată total diferit față de sezoanele trecute, iar Rapid profită din plin.

Giuleștenii au câștigat derby-ul cu Dinamo, scor 2-0, și au urcat pe primul loc alături de FC Botoșani, ambele cu 28 de puncte.

Universitatea Craiova completează podiumul, cu 27 de puncte, în timp ce Dinamo și FC Argeș împart pozițiile 4 și 5, cu câte 23. Oțelul Galați se află pe locul 6, cu 19 puncte, urmată imediat de Unirea Slobozia, surpriza sezonului, la doar un punct distanță de play-off.

În schimb, FCSB și CFR Cluj trec printr-o criză profundă, fiind abia pe locurile 11 și 12, cu doar 13 puncte.

Mitică Dragomir s-a convins: „Vor câștiga campionatul!”

Dumitru Dragomir a urmărit derby-ul Dinamo - Rapid 0-2 și spune că formația de pe lângă Podul Grant poate deveni campioană, cu o singură condiție: să nu piardă meciurile directe cu Universitatea Craiova, principala rivală în lupta la titlu.

„Rapid poate să ia titlul, categoric. Dacă în lupta directă cu Craiova nu pierd, vor lua campionatul. Nu trebuie neapărat să câștige, dar să nu piardă”, a declarat fostul șef LPF la Fanatik.

Dragomir a lăudat și stabilitatea din clubul giuleștean: „Șucu, băiat deștept, și-a adus un director sportiv de mare calitate și îl lasă să-și facă treaba. La FCSB, Meme Stoica e bun, dar nu are putere. Acolo doar Gigi mușcă. La Rapid, directorul sportiv are voie să muște și cu venin italianul!”

Pentru Giuleșteni urmează un duel cu surpriza campionatului, Unirea Slobozia. Cele două formații se vor duela luni, 27 octombrie, nu mai devreme de ora 19:30.

La doar trei zile distanță, giuleștenii vor face deplasarea la Dumbrăvița, unde se vor avea primul meci din faza grupelor Cupei României. Odată ce vor reveni în Capilă, trupa lui Șucu va face deplasarea a Craiova, pentru duelul de foc cu CSU din etapa #15 a Superligii.

