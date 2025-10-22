Aflat sub o presiune imensă din cauza parcursului dezastruos din campionat, unde FCSB e pe locul 12 cu doar 13 puncte în 13 etape, cipriotul a avut un discurs neașteptat prin care a dorit să transmită clar faptul că doar el va decide momentul despărțirii de campioana României.



Vizibil afectat de criticile primite în ultima perioadă, cel mai longeviv antrenor din "era Becali" a folosit un ton mai apăsat ca oricând. Charalambous a ținut să clarifice în ce condiții ar părăsi banca tehnică a roș-albaștrilor, insistând că nu patronul va avea ultimul cuvânt în această privință.



"Voi ridica mâna și voi spune că trebuie să plec"



Antrenorul a subliniat relația excelentă pe care o are cu jucătorii și conducerea, dar a precizat că va părăsi echipa doar în momentul în care va simți că nu mai poate aduce un plus.



"Eu mă simt excelent aici. Relația mea cu jucătorii, cu patronul, cu MM, este incredibilă. Nu e vorba despre un contract pe care îl semnez, ci pe o relație interumană. Când voi simți că nu pot face mai mult, atunci voi ridica mâna și voi spune că trebuie să plec", a transmis Charalambous.



Acesta a recunoscut momentul dificil, dar și-a apărat jucătorii, cerând mai mult echilibru în critici.



"Înțelegem cum stau lucrurile, nu suntem proști! Dar prea ușor vorbim aici, prea ușor judecăm, nu e prea corect să facem asta. Feelingul meu este că echipa își va reveni. Acceptăm criticile fanilor, normal, trebuie să jucăm pentru ei. Jucătorii vor dori să-și ia revanșa mâine!", a mai spus tehnicianul cipriot.



FCSB are trei puncte în grupa de Europa League după victoria cu Go Ahead Eagles (1-0) și înfrângerea cu Young Boys (0-2).

