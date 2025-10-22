Au solicitat excluderea FCSB-ului din cupele europene! „UEFA trebuie să suspende”

Au solicitat excluderea FCSB-ului din cupele europene! &bdquo;UEFA trebuie să suspende&rdquo; Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Războiul dintre Steaua și FCSB continuă, iar de această dată fanii militarilor au făcu o solicitare către UEFA. 

TAGS:
FCSBSteauaEuropa LeagueUEFA
Din articol

UEFA a făcut o modificare importantă pe site-ul oficial și a trecut-o pe Steaua în locul FCSB-ului între câștigătoarele trofeului Champions League.

Așa cum era de așteptat, în urma acestei schimbări au apărut reacții din partea formației patronate de Gigi Becali.

Fanii Stelei au solicitat excluderea FCSB-ului din cupele europene

Un grup al fanilor echipei care evoluează în stagiunea secundă a trimis o notificare oficială către UEFA, pentru că aceștia își doresc ca FCSB să fie exclusă din competițiile europene.

„UEFA trebuie să suspende FC FCSB din competițiile europene!

Asociația Ultima Redută 1947 a transmis astăzi o notificare oficială către UEFA, prin care solicită verificarea și suspendarea eligibilității clubului FC FCSB din toate competițiile europene.

În document sunt invocate deciziile definitive ale instanțelor din România – Curtea de Apel București și Înalta Curte de Casație și Justiție – care au stabilit clar că:

marca „Steaua București” aparține CSA Steaua,

palmaresul 1947–1998 aparține CSA Steaua,

iar FC FCSB nu este continuatoarea legală sau sportivă a clubului Steaua.

În fața UEFA, am cerut:

SUSPENDAREA provizorie a participării acestuia în competițiile europene până la clarificarea situației;

deschiderea unei anchete disciplinare privind eligibilitatea clubului FC FCSB;

Notificarea este fundamentată pe articolele din Statutul și Regulamentul Disciplinar UEFA privind integritatea și loialitatea (art. 7bis, 51bis, art. 11–12), precum și pe jurisprudența europeană recentă:

CJUE – cazul RFC Seraing (C-600/23, 2025)

Nimeni nu este mai presus de lege, nici în fotbal. UEFA are obligația să aplice propriile reguli de integritate și să nu permită participarea unui club care își bazează existența pe o identitate furată.

Steaua e una singură – cea a Armatei Române, înființată în 1947”, a fost mesajul postat de Asociația Ultima Redută 1947.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
Sabotaj organizat de Rusia &icirc;n București, dejucat de serviciile rom&acirc;nești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
ARTICOLE PE SUBIECT
Fostul fotbalist de la FCSB &icirc;și amintește: &bdquo;Eram pierdut pe teren. &Icirc;mi tremurau picioarele!&rdquo;
Fostul fotbalist de la FCSB își amintește: „Eram pierdut pe teren. Îmi tremurau picioarele!”
Gigi Becali nu &icirc;i lasă pe antrenori să facă primul 11 la FCSB, dar se consultă cu fanii: &rdquo;Ei decid dacă va juca!&rdquo;
Gigi Becali nu îi lasă pe antrenori să facă primul 11 la FCSB, dar se consultă cu fanii: ”Ei decid dacă va juca!”
Un expert italian &icirc;n pariuri a prezis FCSB &ndash; Bologna: &rdquo;Ar putea avea dificultăți!&rdquo;
Un expert italian în pariuri a prezis FCSB – Bologna: ”Ar putea avea dificultăți!”
Meciul FCSB - Bologna, sărbătorit cu pizza roș-albastră, &icirc;n culorile ambelor echipe!
Meciul FCSB - Bologna, sărbătorit cu pizza roș-albastră, în culorile ambelor echipe!
ULTIMELE STIRI
Gloria Bistrița - CSM București, meci de nota 10 pe VOYO și Pro Arena! Final palpitant de primă repriză
Gloria Bistrița - CSM București, meci de nota 10 pe VOYO și Pro Arena! Final palpitant de primă repriză
Variantă inedită pentru banca lui CFR Cluj! Varga ar vrea un antrenor care a impresionat &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei
Variantă inedită pentru banca lui CFR Cluj! Varga ar vrea un antrenor care a impresionat în Superliga României
Fostul fotbalist de la FCSB &icirc;și amintește: &bdquo;Eram pierdut pe teren. &Icirc;mi tremurau picioarele!&rdquo;
Fostul fotbalist de la FCSB își amintește: „Eram pierdut pe teren. Îmi tremurau picioarele!”
Gigi Becali nu &icirc;i lasă pe antrenori să facă primul 11 la FCSB, dar se consultă cu fanii: &rdquo;Ei decid dacă va juca!&rdquo;
Gigi Becali nu îi lasă pe antrenori să facă primul 11 la FCSB, dar se consultă cu fanii: ”Ei decid dacă va juca!”
Italienii au găsit cheia succesului lui Cristi Chivu! Ce face diferit &bdquo;Noul Inter&rdquo;
Italienii au găsit cheia succesului lui Cristi Chivu! Ce face diferit „Noul Inter”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: &bdquo;Nu pot dec&acirc;t să &icirc;ți mulțumesc!&rdquo;

După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: „Nu pot decât să îți mulțumesc!”

PSV, mesaj de trei cuvinte după ce Dennis Man a &icirc;nscris două goluri &icirc;mpotriva lui Napoli &icirc;n UCL

PSV, mesaj de trei cuvinte după ce Dennis Man a înscris două goluri împotriva lui Napoli în UCL

Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după &rdquo;dubla&rdquo; reușită contra lui Napoli: &rdquo;Cea mai frumoasă seară din viața mea!&rdquo;

Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”

Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: &rdquo;Ar sparge banca!&rdquo;

Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”

10.000.000&euro; pentru Louis Munteanu: &bdquo;Ultima ofertă!&rdquo;

10.000.000€ pentru Louis Munteanu: „Ultima ofertă!”

Dennis Man, magician: suma băgată &icirc;n contul lui PSV cu dubla sa, imensă!

Dennis Man, magician: suma băgată în contul lui PSV cu dubla sa, imensă!



Recomandarile redactiei
Variantă inedită pentru banca lui CFR Cluj! Varga ar vrea un antrenor care a impresionat &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei
Variantă inedită pentru banca lui CFR Cluj! Varga ar vrea un antrenor care a impresionat în Superliga României
Fostul fotbalist de la FCSB &icirc;și amintește: &bdquo;Eram pierdut pe teren. &Icirc;mi tremurau picioarele!&rdquo;
Fostul fotbalist de la FCSB își amintește: „Eram pierdut pe teren. Îmi tremurau picioarele!”
Un expert italian &icirc;n pariuri a prezis FCSB &ndash; Bologna: &rdquo;Ar putea avea dificultăți!&rdquo;
Un expert italian în pariuri a prezis FCSB – Bologna: ”Ar putea avea dificultăți!”
Gloria Bistrița - CSM București, meci de nota 10 pe VOYO și Pro Arena! Final palpitant de primă repriză
Gloria Bistrița - CSM București, meci de nota 10 pe VOYO și Pro Arena! Final palpitant de primă repriză
Dennis Man a scris istorie &icirc;n Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Peluza Sud, &icirc;n război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare &icirc;n Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
FCSB, față &icirc;n față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana Rom&acirc;niei din Europa League, cu LASK Linz
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
Adversar cu două fețe! Cum au descris-o austriecii pe campioana Rom&acirc;niei. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
CITESTE SI
Un rom&acirc;n a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis &icirc;n &bdquo;misiuni&rdquo;

stirileprotv Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu știe &bdquo;pe surse&rdquo; că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan &bdquo;să plece acasă&rdquo; dacă refuză dialogul

stirileprotv Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

C&acirc;nd vin ploile și c&acirc;nd se răcește vremea &icirc;n Rom&acirc;nia. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea &icirc;n următoarele săptăm&acirc;ni

stirileprotv Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!