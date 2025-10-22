Au solicitat excluderea FCSB-ului din cupele europene! „UEFA trebuie să suspende”

Un grup al fanilor echipei care evoluează în stagiunea secundă a trimis o notificare oficială către UEFA, pentru că aceștia își doresc ca FCSB să fie exclusă din competițiile europene.

Așa cum era de așteptat, în urma acestei schimbări au apărut reacții din partea formației patronate de Gigi Becali .

UEFA a făcut o modificare importantă pe site-ul oficial și a trecut-o pe Steaua în locul FCSB-ului între câștigătoarele trofeului Champions League.

„UEFA trebuie să suspende FC FCSB din competițiile europene!

Asociația Ultima Redută 1947 a transmis astăzi o notificare oficială către UEFA, prin care solicită verificarea și suspendarea eligibilității clubului FC FCSB din toate competițiile europene.

În document sunt invocate deciziile definitive ale instanțelor din România – Curtea de Apel București și Înalta Curte de Casație și Justiție – care au stabilit clar că:

marca „Steaua București” aparține CSA Steaua,

palmaresul 1947–1998 aparține CSA Steaua,

iar FC FCSB nu este continuatoarea legală sau sportivă a clubului Steaua.

În fața UEFA, am cerut:

SUSPENDAREA provizorie a participării acestuia în competițiile europene până la clarificarea situației;

deschiderea unei anchete disciplinare privind eligibilitatea clubului FC FCSB;

Notificarea este fundamentată pe articolele din Statutul și Regulamentul Disciplinar UEFA privind integritatea și loialitatea (art. 7bis, 51bis, art. 11–12), precum și pe jurisprudența europeană recentă:

CJUE – cazul RFC Seraing (C-600/23, 2025)

Nimeni nu este mai presus de lege, nici în fotbal. UEFA are obligația să aplice propriile reguli de integritate și să nu permită participarea unui club care își bazează existența pe o identitate furată.

Steaua e una singură – cea a Armatei Române, înființată în 1947”, a fost mesajul postat de Asociația Ultima Redută 1947.

