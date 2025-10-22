În campionat, situația este complicată pentru campioana României. Echipa lui Elias Charalambous a pierdut sâmbătă, 1-2 cu Metaloglobus, ultima clasată, pe terenul greu din Clinceni. Europa rămâne însă șansa perfectă pentru a repara imaginea, iar atmosfera din jurul echipei a fost animată de o vizită surpriză.



Harlem Gnohere a venit la București și a dat pronosticul înainte de FCSB - Bologna



Harlem Gnohere, fostul golgheter al roș-albaștrilor, a revenit la baza FCSB după cinci ani și le-a transmis un mesaj de încurajare jucătorilor. Gnohere va fi prezent în tribune la meciul de joi și speră să le poarte noroc foștilor coechipieri.



„Îmi era dor de colegi. Trecuse ceva timp de când nu venisem în România, 5 ani, îmi place să revin aici. Denis Alibec este cel mai bun prieten al meu de la FCSB. Cât am jucat cu el am făcut-o bine și îmi place de el. Cred că am venit să îi țin noroc să dea gol. Pintilii e și el prietenul meu. Am făcut licența B în Belgia, vreau să fiu antrenor. Am venit să văd meciul de mâine, cu Bologna, și vineri mă întorc în Belgia.



A trecut ceva timp de la meciul cu Lazio (1-0 pentru FCSB). Sper că vom câștiga. Eu cred că merită. E un club care joacă în Europa. Nu a putut să o elimine pe Lyon, dar nu a jucat rău atunci. Urmăresc întotdeauna cu atenție jucătorii de acum, pe Olaru, pe Tănase.



M-am uitat la Dinamo - Rapid, Dinamo a pierdut. Am văzut Metaloglobus - FCSB, FCSB a pierdut. Vom vedea ce va fi mâine. Nu mă gândesc că le port noroc, doar Dumnezeu îi va ajuta.



Sper că mâine va câștiga și va urma în clasament. Nu am vorbit cu domnul Becali. Cum am spus mereu, avea o relație bună cu mine, chiar dacă nu am vorbit mult cu el. M-a ajutat mult, îi mulțumesc pentru asta”, a spus Harlem Gnohere.

