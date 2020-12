Gigi Becali isi freaca mainile de fericire! "Man face 10 milioane, dar pe Octavian Popescu o sa incaseze o gramada de bani!"

FCSB este una dintre cele mai in forma echipe din Liga 1.

Echipa lui Toni Petrea a castigat in ultima etapa impotriva Craiovei, scor 2-0, si a revenit pe prima pozitie in Liga 1. Dennis Man a incris o dubla in poarta oltenilor si si-a consolidat pozitia de lider in clasamentul celor mai buni marcatori din campionat. Jucatorul pe care Becali viseaza sa incaseze milioane a marcat in acest sezon 12 goluri.

Mitica Dragomir este sigur ca Man valoreaza 10 milioane de euro si ca marile echipe umbla dupa jucatori ca el. De asemenea, fostul sef de la LPF l-a evidentiat pe Octavian Popescu, despre care a spus ca Becali se va imbogati de pe urma lui.

"Cati ani a facut Man, 22? Cam 10 milioane de euro valoreaza. Ala tanar, Octavian Popescu, o sa faca o gramada de bani Becali de pe urma lui.

Dennis Man zboara, se duce la echipa buna. Sigur il cumpara cineva pentru ca este un jucator care macheaza. Marile echipe dupa asemenea jucatori umbla", a spus Mitica Dragomir pentru DigiSport.