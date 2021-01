EXCLUSIV | Becali recunoaste ca l-a furat pe Vlad de la Craiova! Ce spune despre transferul lui Octavian Popescu: "A fost vina lui Rotaru!"

Gigi Becali a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Octavian Popescu a fost una dintre surprizele placute din prima parte a a campionatului. Tanarul jucator in varsta de 18 a impresionat de fiecare data cand a fost introdus de catre Toni Petrea in teren si a aratat foarte multa maturitate in joc.

Popescu a fost transferat de la Craiova in aceasta vara, iar Becali a declarat ca Rotaru este de vina, deoarece nu a dorit sa ii faca contract jucatorului care in prezent este si in atentia lui Adi Mutu pentru nationala U21. Octavian Popescu a strans pana in acest moment 11 meciuri in toate competiile pentru FCSB si a oferit 3 pase decisive.

"Nu sunt vinovat eu ca l-am luat pe Octavian Popescu de la Craiova. Rotaru e vinovatul ca nu ii facuse contractul. Cand baiatul a cerut 1.000 sau 2.000 de euro, el n-a vrut sa-i dea, iar baiatul n-a vrut sa semneze cu ei. Apoi a venit la mine, a zis ca vrea o mie de euro pe luna si are o clauza de 90.000 de euro.

I-am intrebat pe cei de la Academie pe care ii stiam si mi-au spus ca merita, ca e un jucator foarte bun, si eu am dat banii si l-am luat", a spus Becali pentru PRO X.

Vlad, jucator care a devenit titular indiscutabil in mandatul lui Toni Petrea la FCSB a fost transferat tot de la Craiova in 2017, iar Becali a povestit cum l-a 'furat' pe portarul in varsta de 21 de ani.

"E adevarat, pe Vlad l-am furat. Si recunosc acum ca am facut asta. Iar Dumnezeu m-a pedepsit imediat, in Europa League, pe greseala aia, cand am iesit din cauza lui Vlad. Am furat, am platit. De-aia le spun tuturor sa-si puna pofta in cui! E greu sa te lupti cu ursul! Vedeti cum ma mandresc acum?", a spus finatatorul de la FCSB.