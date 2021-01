"Va fi cel mai bun jucator roman in 2 ani, nu face nimeni ce face el!" Marele dinamovist care anunta ca un STELIST va domina clar Romania! Popescu l-a lasat MASCA pe Bratu

Acum 6 luni, nimeni nu auzise de el. Astazi e considerat unul dintre cei mai promitatori jucatori din Liga 1.

"E fenomen, e un jucator genial! E ca Messi, Ronaldo, Neymar" - crede Becali despre pustiul Octavian Popescu (18 ani).

Comentariile se aduna in privinta jucatorului adus gratis de FCSB de la Craiova. Fostul antrenor al lui Dinamo, Florin Bratu, e si el impresionat de Popescu.

"Am fost intr-o vizita de lucru la FCSB acum, inainte de sarbatori. In 2 ani de zile, cred ca va fi cel mai bun fotbalist roman. Eu asa-l vad. Asa-l vad! Daca i se va da timp, rabdare, energie! E jucator de atac, am analizat in mod special ce face atunci cand are si cand nu are mingea. Cand are mingea, face diferenta. Dribleaza cu lejeritate. Are solutii mereu! A scos doua-trei penalty-uri. Provoaca!

Ganditi-va cum arata Dennis Man cand a venit la FCSB si cum arata acum. Il stiu de 7 ani, de cand era la UTA, la juniori. Cand a venit la FCSB, juca numai la echipa a doua, in liga a 3-a. Era fizic foarte slab. Daca-l vezi acum ce pulpe are, ce masa are... Cu el il compar pe Octavian Popescu in momentul asta", a spus Bratu la Digisport.