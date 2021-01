FENOMENUL pe care Becali vrea 50 de milioane, trecut in atac! Decizie surprinzatoare a patronului in privinta lui Octavian Popescu

Accidentarea lui Morutan l-a dus pe Tanase la mijloc. In atac, stelistii au improvizat in echipa de start pentru jocul cu Astra.

Cei 3 din linia de atac a FCSB au fost Man, Octavian Popescu si Coman. Fara varf clasic in lot, dupa ce Bus s-a accidentat luna trecuta, FCSB a improvizat cu Tanase sau Popescu. Impotriva Astrei, pe foaia de meci, Octavian Popescu a aparut trecut atacant.

In realitate, e de asteptat ca cei 3 din fata sa faca schimb de locuri intre ei, in functie de cerintele jocului.

Octavian Popescu a fost folosit in stanga atacului pana acum, in partidele din 2020. Popescu e noul favorit al lui Becali. Jucatorul de 18 ani, adus gratis de la Craiova in vara, a impresionat inca de la primele jocuri oficiale in tricoul liderului din Liga 1. Becali spera ca Popescu sa fie primul fotbalist care pleaca pe o suma istorica din Romania: "Nu mai am nimic de zis, las specialistii sa comenteze. Sa vedeti cum o sa le inchid gura cand o sa iau 40 sau 50 de milioane pe un singur fotbalist!"