EXCLUSIV | Craiova regreta ca l-a PIERDUT pe Octavian Popescu! "Eu am spus ca asta se face fotbalist, dar banii nu au fost la mine!" Suma minuscula pe care oltenii nu au platit-o pentru el

Sorin Cartu a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Octavian Popescu este noua senzatie de la FCSB, iar maturitatea pe care a aratat-o in teren l-a transformat intr-un jucator pe care Toni Petrea mizeaza in Liga 1, chiar daca are doar 17 ani.

Inainte sa ajunga la FCSB, Popescu a fost legitimat de Clubul Sportiv Regal București, dar si la Universitatea Craiova, acolo unde a evoluat sub forma de imprumut. Sorin Cartu regreta ca Octavian Popescu nu a ramas in Banie si a declarat ca el nu a avut putere de decizie in acest caz.

"Nici nu prea as vrea sa vorbesc de asta. Din punctul meu de vedere este o rana rana, pentru ca sunt suparat ca nu m-au ascultat in iunie cand am insistat pentru copilul asta. In iunie cand l-am vazut. Eu l-am vazut inainte de Piturca. Eu am avut 0 discutie cu Rotaru imediat dupa ce l-am vazut, in iunie, iulie. Era situatia aia de plata pe care trebuia sa o facem. Dar acolo a fost o descoperire.



De cand s-a facut contractul a fost o mica greseala. si pe urma a exploatat altcineva situatia aceasta. I-a schimbat copilului viziunea. Daca am fi fost mult mai fermi atunci. Singur ca si suma asta, 80 de mii de euro pentru un jucator care pana atunci nu fusese luat la echipa mare. Nu e o suma de aruncat oricum, dar poate ar fi trebuit sa se mearga mai mult pe experienta mea.

La viziunea pe care o am la tineret pentru ca atunci eu am spus ca asta se face fotbalist. Dar stii cum e. Banii nu sunt la mine, deciziile clare astea financiare. Dar am asa un dram de suparere. Am avut in mine si inca am, pentru ca atunci cand il vad acolo, nu imi cade bine", a declarat Sorin Cartu.