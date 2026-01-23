Gigi Becali a afirmat că este dispus să renunțe oricând la Denis Alibec pentru 200.000 de euro. Patronul roș-albaștrilor a fost nemulțumit de evoluția atacantului în Dinamo Zagreb - FCSB 4-1.

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Denis Alibec

Alibec a intrat în minutul 66 în locul lui Bîrligea. Becali a remarcat la Alibec că s-a împiedicat în minge și l-a învinovățit pentru al 3-lea gol marcat de gazde. „Șifonați” au ieșit și Octavian Popescu, și Dennis Politic.

„Alibec, gata! Ce să mai? La revedere! Păi trebuie să luăm un atacant. Nu avem. Ne trebuie atacanţi. Poate să plece de mâine. Să îmi dea 200.000 de euro pe el. Nici la Tavi nu mai am speranțe.

Nu mai are bărbăţie, dar fotbalul nu e pe floricele. El ştie jocul, vede jocul. Numai că trebuie bărbăţie. Nu ştiu ce va fi cu el. De aia l-am băgat, să văd despre ce e vorba.



Becali, despre Alibec: „Nimic! Se împiedica în minge”

L-am băgat pe Politic, le-a pierdut pe toate. L-am băgat pe George Popescu, a început bine, pe urmă a început să dea el pase decisive, cu boltă. Bă, nu merge așa aici! L-am băgat pe Alibec.

Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul 3 dă el o deviere cu stângul la adversar. Și de acolo a ieșit golul. O deviază cu stângul la mișto la adversar”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

FCSB, umilită la Zagreb

FCSB a fost învinsă, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-4, de Dinamo Zagreb, în etapa a 7-a din Liga Europa.

Meciul a început cum nu se poate mai prost pentru bucureşteni şi Dinamo Zagreb a condus cu 2-0 după numai 11 minute de joc. Monsfer Bakrar a deschis scorul în minutul 7, din centrarea lui Niko Galesic, iar Dion Beljo a făcut 2-0 după o pasă a albanezului Hoxha, în minutul 11.

Târnovanu a apărat la şutul lui Hoxha, din minutul 24, pentru ca un minut mai târziu Bîrligea să primească un cartonaş galben care îl face indisponibil pentru ultimul meci din grupa Ligii Europa, cu Fenerbahce. Bîrligea a înscris însă în minutul 42, cu un şut la colţul lung, şi la pauză Dinamo Zagreb – FCSB a fost 2-1.

După reluare, tot croaţii au controlat jocul, dar fazele periculoase de poartă au cam lipsit. Gazdele au mai lovit o dată, prin Beljo, care a reuşit astfel dubla, în minutul 71, iar şapte minute mai târziu Luka Stojkovic a trimis în bara transversală.

Alibec l-a încercat pe Filipovic, cu un şut bun, în minutul 88, însă portarul gazdelor a respins. Croaţii au avut un gol anulat pentru ofsaid, în minutul 90+1, iar două minute mai târziu Kulenovic a stabilit rezultatul final şi Dinamo Zagreb s-a impus cu 4-1.

În clasament, Dinamo Zagreb a urcat pe locul 20, cu 10 puncte. FCSB se află pe 29, cu 6 puncte şi şansele de accedere în play-off sunt microscopice pentru echipa pregătită de Charalambous.

