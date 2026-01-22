LIVE BLOG Dinamo Zagreb - FCSB, meci crucial pentru calificarea în primăvara Europa League, de la 22:00! Echipa de start anunțată

Dinamo Zagreb - FCSB, meci crucial pentru calificarea în primăvara Europa League, de la 22:00! Echipa de start anunțată
Campioana României își joacă șansa calificării până la capăt.

FCSBDinamo ZagrebDinamo Zagreb - FCSBElias CharalambousEuropa League
Dinamo Zagreb - FCSB

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, FCSB joacă pe terenul lui Dinamo Zagreb un meci crucial pentru calificarea în primăvara Europa League.

Înaintea partidei de pe ”Maksimir”, campioana României ocupă locul 27, în afara calificării în play-off-ul pentru optimile de finală ale competiției.

Și adversara din această seară este momentan out - Dinamo Zagreb este chiar prima sub linie, pe poziția 25.

Elias Charalambous, declarație în forță înainte de Dinamo Zagreb - FCSB: ”Meci crucial”

La conferința de presă premergătoare duelului de la Zagreb, Elias Charalambous, antrenorul grupării roș-albastre, a admis faptul că duelul cu croații este crucial și că, în cazul unei victorii, campioana României are mari șanse să obțină accederea în primăvara europeană.

”Da, este un meci crucial. Dacă învingem mâine (n.r. - azi), avem o șansă mare să ne calificăm. Toate meciurile din Europa League au calitate și mă aștept ca și mâine (n.r. - azi) să fie la fel.

De doi-trei ani de când jucăm în Europa, știm ce adversari întâlnim și știm și mâine (n.r. - azi) ce adversar întâlnim. Nu contează cum, dar trebuie să luăm cele trei puncte.

Am analizat multe meciuri ale adversarului. În mare parte joacă la fel, este o echipă ofensivă, cu o combinație între jucători tineri și experimentați, dar cel mai important este cum ne pregătim noi mâine (n.r. - azi), pentru că trebuie să învingem.

S-a terminat primul meci, știți cum sunt eu, mă gândesc la viitor. Meciul cu Argeș nu are legătură cu meciul de mâine (n.r. - azi), s-a terminat”, a spus Elias Charalambous.

Patru fețe noi! Cum va arăta FCSB în meciul cu Dinamo Zagreb

Față de meciul pierdut la Mioveni, 0-1 cu revelația FC Argeș, sunt așteptate mai multe schimbări în primul „11”. 

Radunovic va reveni pe postul de fundaș stânga, în timp ce cuplul de fundași centrali va fi format din Dawa și Graovac, acesta din urmă fiind suspendat în campionat. 

La mijlocul terenului, Lixandru va reveni pe poziția de închizător, în locul lui Vlad Chiricheș, iar Miculescu este favorit să înceapă titular în banda dreaptă, în detrimentul lui Marius Toma.

Echipa probabilă a lui FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Graovac, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea. 

În schimb, Andre Duarte și Ofri Arad, transferați în această iarnă, nu au drept de joc. Regulamentul UEFA permite modificarea listei abia după încheierea fazei ligii, astfel că cei doi pot fi folosiți doar dacă FCSB se califică.

Cifrele horror care sperie FCSB înaintea "decisivului" cu Dinamo Zagreb

Marile victorii din deplasare, vitale pentru parcursul foarte bun al lui FCSB din sezonul 2024/2025, au dispărut, iar lipsa lor se vede în clasarea din Europa League.

119 zile au trecut de la victoria FCSB-ului cu 1-0 pe terenul lui Go Ahead Eagles, meciul din debut din grupa EL.

De atunci, campioana a pierdut rușinos cu Metaloglobus (1-2) și UTA Arad (0-3) în Superligă și s-a întors fără punct de la Belgrad (0-1 cu Steaua Roșie) și Basel (1-3).

Rezultatele lui FCSB din EL de până acum

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1

FCSB - Young Boys Berna 0-2

FCSB - Bologna 1-2

FC Basel - FCSB 3-1

Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0

FCSB - Feyenoord 4-3

Clasamentul LIVE din Europa League

