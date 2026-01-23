FOTO România, luptă pierdută cu Ungaria! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1

România, luptă pierdută cu Ungaria! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1 Europa League
FCSB a suferit un nou eșec în faza principală din Europa League, al cincilea din acest sezon, 1-4 contra lui Dinamo Zagreb.

FCSBcoeficient uefaUngariaSerbiaRomania
După eșecul drastic suferit în Croația, FCSB a coborât pe locul 29 în grupa unică din Europa League și mai are doar șanse teoretice de a se califica în play-off-ul pentru optimi, chiar și cu o victorie contra lui Fenerbahce, joia viitoare.

România, șansă ratată pentru locul 22 în clasamentul coeficienților UEFA. Ungaria s-a desprins

Eșecul suferit de FCSB are un impact și asupra clasamentului coeficienților UEFA. România, acum pe locul 23, avea nevoie să ajungă pe 22 pentru ca echipa campioană să înceapă preliminariile Champions League direct din turul 2 începând cu sezonul 2027/28, însă lupta pare deja pierdută.

România a rămas cu un coeficient de 25.000 în ultimele cinci sezoane, iar distanța față de Ungaria (25.812) s-a mărit după meciurile de joi seară. Ferencvaros a obținut o remiză contra lui Panathinaikos (1-1) și are șanse de a se califica chiar direct în optimile Europa League, acum fiind pe locul 7.

În schimb, cel mai probabil, România va rămâne fără reprezentante în cupele europene de săptămâna viitoare și ar putea fi depășită inclusiv de Serbia (24.687), având în vedere că Steaua Roșie Belgrad a obținut o nouă victorie în Europa League, 1-0 contra lui Malmo și are deja asigurat play-off-ul pentru optimi.

Astfel, campioana României va continua să evolueze încă din turul 1 preliminar și din sezonul 2027/2028. Pe lângă programul încărcat, pot apărea surprize de tipul Inter Escaldes - FCSB 2-1 sau chiar eliminări timpurii, precum Farul - Sheriff 1-3, la general și CFR Cluj - Pyunkik 2-2, 3-4 d.l.d.

Clasamentul coeficienților UEFA după meciurile de joi seară

Foto: Football Meets Data

