La o zi după eșecul clar din Croația, Gigi Becali nu s-a arătat deloc impresionat de Dinamo Zagreb, ci mai degrabă dezamăgit de echipa sa.

Gigi Becali, după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1: "În afară de Cisotti, Bîrligea și Baba, toată echipa a fost praf"



Becali a avut cuvinte de laudă numai pentru Juri Cisotti, Daniel Bîrligea și Baba Alhassan. În schimb, Dennis Politic, Octavian Popescu sau Denis Alibec, jucători introduși în actul secund, nu au scăpat de criticile omului de afaceri.



"Până nu sunt în play-off, nu mai vorbesc. E rușinos! Nu mai are rost să vorbesc eu. Lumea zice că am căzut într-o grupă rea. Dar ce au jucat echipele cu noi în Europa League, eu zic că nu e rea. De exemplu, noi și la 0-2, am vorbit cu Meme și i-am zis: ‘Băi, Mihaie, asta e echipă slabă, trebuie să o batem!’.



Nu am văzut o echipă să paseze, să ne nenorocească. Numai că nu ai cum să câștigi un meci cu trei jucători. Noi am avut trei jucători aseară! Bine, dacă a ajuns Baba Alhassan să fie cel mai bun de la FCSB. Îți dai seama? Noi am jucat numai cu Cisotti, Bîrligea și Baba, în rest toată echipa a fost praf.



Olaru a toate pasele la adversar. Nu știu ce e cu el, că spuneau că și-a revenit. L-am băgat pe Politic, le-a pierdut pe toate. L-am băgat pe George Popescu, a început bine, pe urmă a început să dea el pase decisive, cu boltă. Bă, nu merge așa aici! L-am băgat pe Alibec. Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul trei dă el o deviere cu stângul la adversar. Și de acolo a ieșit golul. O deviază cu stângul la mișto la adversar", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

În urma eșecului de la Zagreb, FCSB a rămas doar cu șanse teoretice de a avansa în play-off-ul pentru optimile Europa League. Campioana României va disputa joi ultimul meci din faza principală, acasă, contra lui Fenerbahce.



Până la duelul cu Fenerbahce, FCSB va juca un nou meci importante în lupta pentru play-off, contra lui CFR Cluj, duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională.

