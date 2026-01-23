FCSB a fost învinsă, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-4, de Dinamo Zagreb, în etapa a 7-a din Liga Europa.

David Miculescu, dezamăgit după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1

La finalul confruntării, David Miculescu a subliniat că nu gruparea croată a fost de neatins, ci campioana en-titre a României a făcut cel mai slab meci al sezonului din cupele europene.

„Din păcate, nu a fost o seară reușită pentru noi. Suntem dezamăgiți de rezultat. Înainte de meci am vorbit să începem bine. Am primit acele goluri rapide. Apoi a reușit Bîrligea să înscrie pe final de primă repriză. S-a făcut 2-1.

La pauză am vorbit să intrăm bine, pentru că erau șanse încă să câștigăm, să întoarcem rezultatul, dar din păcate nu am reușit. La fiecare meci sperăm, dar nu a fost o diferență atât de mare. Am intrat cu 2-1 la pauză. Șansele erau foarte mari să egalăm și să întoarcem scorul.

Am început prost, într-adevăr. Am încasat și două goluri rapide. Când iei două goluri atât de repede și moralul scade puțin. Am reacționat bine pentru că am reușit să înscriem prin acel gol al lui Bîrligea. Până la final nu am mai reușit să întoarcem scorul.

Nu cred că au fost ei prea buni. Nu am arătat cine suntem cu adevărat în Europa. Pentru că dacă stăm să ne uităm la fiecare meci din acest sezon în Europa nu cred că noi am avut un meci mai prost decât acesta.

Miculescu: „Cu toții suntem supărați după acest rezultat”

Da, trebuie să se schimbe ceva. Cu toții suntem supărați după acest rezultat. Dacă vom reuși etapa viitoare să câștigăm, eu zic că totul va reveni la normal. Mai avem și ultimul meci din Liga Europa cu Fenerbahce. După tragem linie și vedem ce va fi în continuare.



A fost supărat (n.r.- Elias Charalambous) pentru că este urât să pierzi. Mai ales că am vorbit să câștigăm. Chiar și un rezultat de egalitate era bun pentru noi. Ultimul meci îl aveam acasă cu Fenerbahce, unde se putea întâmpla orice.

(n.r.- despre Tănase) Din păcate a lipsit astăzi. Este un jucător de calitate. Să sperăm că își va reveni și va fi alături de noi cât mai repede. Mai este un meci. Sper să ne facem fericiți fanii acasă cu o victorie cu Fenerbahce”, a declarat David Miculescu, la finalul partidei.

FCSB, umilită la Zagreb

Meciul a început cum nu se poate mai prost pentru bucureşteni şi Dinamo Zagreb a condus cu 2-0 după numai 11 minute de joc. Monsfer Bakrar a deschis scorul în minutul 7, din centrarea lui Niko Galesic, iar Dion Beljo a făcut 2-0 după o pasă a albanezului Hoxha, în minutul 11.

Târnovanu a apărat la şutul lui Hoxha, din minutul 24, pentru ca un minut mai târziu Bîrligea să primească un cartonaş galben care îl face indisponibil pentru ultimul meci din grupa Ligii Europa, cu Fenerbahce. Bîrligea a înscris însă în minutul 42, cu un şut la colţul lung, şi la pauză Dinamo Zagreb – FCSB a fost 2-1.

După reluare, tot croaţii au controlat jocul, dar fazele periculoase de poartă au cam lipsit. Gazdele au mai lovit o dată, prin Beljo, care a reuşit astfel dubla, în minutul 71, iar şapte minute mai târziu Luka Stojkovic a trimis în bara transversală.

Alibec l-a încercat pe Filipovic, cu un şut bun, în minutul 88, însă portarul gazdelor a respins. Croaţii au avut un gol anulat pentru ofsaid, în minutul 90+1, iar două minute mai târziu Kulenovic a stabilit rezultatul final şi Dinamo Zagreb s-a impus cu 4-1.

În clasament, Dinamo Zagreb a urcat pe locul 20, cu 10 puncte. FCSB se află pe 29, cu 6 puncte şi şansele de accedere în play-off sunt microscopice pentru echipa pregătită de Charalambous.

