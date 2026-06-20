Gigi Becali își dorește ca FCSB să dea uitării sezonul trecut în care roș-albaștrii au jucat în play-out.

Patronul echipei bucureștene a anunțat că va întări lotul fostei campioane a României pentru se califica în Conference League și pentru a se bate la campionat.

Gigi Becali a recunoscut că FCSB a suferit o pierdere mare

Gigi Becali a vorbit despre plecarea lui Darius Olaru în această vară la Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei, pentru trei milioane de euro.

Patronul lui FCSB a recunoscut că lotul echipei patronate de el este mai slab, după transferul lui Olaru.

„A plecat Olaru. Trebuie neapărat suplinit. E Tănase, dar erau amândoi. Trebuie să luăm încă unul. Cert e că nu avem lot la ora asta”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Darius Olaru a reușit 15 goluri și opt assist-uri în 51 de partide în tricoul FCSB-ului, în stagiunea trecută.

4,5 milioane de euro este cota mijlocașului de 28 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Mihai Stoica: ”Cisotti l-a suplinit în perioada în care Olaru a fost accidentat la umăr!”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat cine îl va înlocui cel mai probabil pe Darius Olaru. Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit că italianul Juri Cisotti va fi principala variantă de înlocuitor pentru Olaru, mai ales că fotbalistul transferat de la Oțelul Galați la începutul anului 2025 l-a suplinit cu brio pe Darius Olaru în perioada în care fotbalistul ajuns în Belgia a fost accidentat luni la rând.

De altfel, MM Stoica a declarat că Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor ia în considerare varianta de a mai transfera un mijlocaș central.

”Cisotti l-a suplinit în perioada în care el șase luni nu a jucat din cauza accidentării la umăr. Şi Cisotti a avut cele mai bune prestaţii atunci.

Pentru că în momentul în care pleacă un jucător extrem de influent poate să apară altul care era în urma lui. Se gândeşte şi să aducă pe cineva, dar se gândeşte şi să schimbe sistemul.

Am început să studiem formaţia 4-3-1-2. La momentul acesta, am avea Tănase, dacă prelungeşte, Cisotti, Octavian Popescu, care pot juca poziţia aia”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.