Prima mutare facuta de Piturca la Universitatea Craiova: vine de la FCSB! Pe cine a adus la echipa

Victor Piturca a semnat joi pe 3 ani cu Universitatea Craiova.

Noul manager sportiv al celor de la Universitatea Craiova, Victor Piturca, a luat si o decizie importanta in cadrul clubului in chiar prima zi. El l-a adus pe Marian Lupu ca preparator fizic! Acesta s-a despartit cu scandal de FCSB in aceasta vara dupa o serie de accidentari la vicecampioana Romaniei.

Fanatik scrie ca Lupu va merge la Craiova in conditiile in care Marius Dima a ajuns la FCSB iar acesta era apropiat de Piturca, alaturi de care a fost la echipa nationala a Romaniei.

Intre timp, Piturca a inceput treaba la Craiova .. cu o vacanta :) El avea stabilit un concediu in Turcia si va reveni la finalul saptamanii viitoare, urmand ca in pauza internationala sa inceapa munca la Universitatea.