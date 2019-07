SURPRIZA la care Andone nu mai spera: are in sfarsit un fundas stanga! "Va juca joi in Europa League!" Cum ar putea arata FCSB la returul cu Alashkert

FCSB are infirmeria plina inaintea meciului cu Botosani din Liga 1 si inaintea returului cu Alashkert din preliminariile Europa League.

Nu mai putin de 7 jucatori accidentati are Bogdan Andone in acest moment. Vestea buna pentru antrenorul FCSB este ca la meciul de joi va reveni Alexandru Stan pe postul de fundas stanga, pozitie care i-a dat cele mai mari batai de cap tehnicianului. Filip va fi "urcat" astfel la centrul terenului in lipsa lui Nedelcu, accidentat si el.

Cum ar putea arata FCSB la returul cu Alashkert, meci ce incepe de la scorul de 3-0 pentru echipa lui Andone: Vlad - Stan, Planic, Cristea, Ovidiu Popescu - Filip, Vina, Oaida - Man, Coman, Tanase



De Nooijer, singurul jucator pe care il mai vrea Gigi Becali



Gigi Becali anunta ca inchide perioada de transferuri daca va reusi sa mai aduca un singur fotbalist. Bradley De Nooijer este singura tinta pe care o mai are patronul FCSB.



"Nu mai fac transferuri. Doar un fundas stanga ne mai trebuie. Il mai aduc doar pe De Nooijer pentru ca e tanar si pot face profit cu el. Atat. Nu mai aduc jucatori pe care doar sa-i tin in curte. Pai vor reveni jucatorii accidentati. Alexandru Stan va juca joi in Europa League, Mihai Roman e si el aproape recuperat. Gnohere si Pintilii revin in 7 sau 10 zile. Sunt patru noi jucatori. Sa transfer jucatori pentru doua saptamani?", a declarat Gigi Becali.

FCSB si-a dat afara preparatorul fizic



Gigi Becali l-a dat afara pe preparatorul fizic Marian Lupu. Patronul FCSB este nemultumit de faptul ca in acest moment nu mai putin de 7 jucatori sunt accidentati. Ultimul intrat pe lista este Hora care a parasit antrenamentul chiar in aceasta dimineata.



Momcilovic, Pintilii, Nedelcu, Morutan, Roman si Gnohere completeaza lista jucatorilor pe care Bogdan Andone nu se poate baza.

Marian Lupu a sosit la FCSB in ianuarie 2017, succedandu-l pe Thomas Neubert. El a mai lucrat la formatia ros-albastra si in mandatul lui Cosmin Olaroiu, dar a fost in functie si la echipa nationala a Romaniei. Marian Lupu a colaborat si cu jucatori de tenis precum Victor Hanescu si Irina Begu.