FCSB - FC BOTOSANI LIVE 20.00 | Situatie critica pentru Andone, FCSB e obligata sa castige! Echipele probabile

Comentam impreuna toate fazele din FCSB - FC BOTOSANI pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

FCSB joaca al 6-lea meci in ultimele 18 zile si nu isi permite un pas gresit dupa ce etapa trecuta a facut 0-0 la Sfantu Gheorghe, cu Sepsi. Viitorul si Craiova au inceput perfect campionatul, cu 3 victorii in primele 3 etape, iar campioana CFR Cluj are si ea 7 puncte. Adversara va fi insa FC Botosani, cea care are tot 4 puncte, la fel ca FCSB, si golaveraj superior.

Desi meciul este considerat pe propriul teren, pentru FCSB este tot o deplasare - meciul are loc pe arena Nicolae Dobrin din Pitesti.

Andone: "Suntem la limita, nu putem roti"

Antrenorul celor de la FCSB, Bogdan Andone, acuza oboseala din startul de sezon si dezvaluie cea mai mare problema a sa in aceasta perioada: jucatorii nu se mai pot antrena propriu-zis, ci fac doar refacere!

"Botosani e o echipa care incearca sa joace fotbal, sa puna presiune, o echipa frumoasa.



Se aduna oboseala si partea strict fotbalistica a antrenamentelor cam dispare, primordial este ca jucatorii sa incercam sa-i refacem fizic si mental. Strict fotbalistic sau sportiv, antrenamentele nu prea au mare continut in momentul de fata. Daca am fi jucat meciurile de acasa pe Arena Nationala, ar fi fost mai usor. Sa stai mereu pe drumuri, din 3 in 3 zile, sa ajungi poate acasa sa dormi in patul tau o data pe saptamana, in rest numai prin cantonamente si hoteluri, nu e simplu deloc.



Din punct de vedere al lotului suntem cam la limita. Nu mai avem ce sa mai rotim. Solutia asta cu rotirea, suntem la limita, nu avem ce sa rotim, ii rotim tot pe aia care joaca, eventual ii mai schimbam intre ei pe teren" a spus Bogdan Andone inainte partidei.

”Mergem la victorie cu FCSB. Le-am transmis baietilor ca respectam orice echipa in afara terenului, dar pe teren e razboi, cine e mai bun sa castige.Vreau sa ajung sa joc cu mai multi juniori pentru ca ei sunt viitorul” a spus Marius Croitoru despre ultimul meci al etapei.

Echipele probabile



FCSB:

A. Vlad - Ov. Popescu, Planic, I. Cristea, Cl. Belu - Vana, L. Filip, Oaida - Man, Fl. Tanase, Fl. Coman

Rezerve: Balgradean, Balasa, Moutinho, Salomao, Perianu, Al. Stan

FC Botosani:

Ed. Pap - Askovski, A. Miron, Chindris, Soiledis - J. Rodriguez, Papa - Golofca, Ongenda, Ofosu - Corban

Rezerve: Hankici, Harut, Pierce, Pitian, Ebenhofer, Dumitras, Tiganasu