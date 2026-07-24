„Au șocat gigantul!” Reacția presei din Letonia după victoria neașteptată obținută de Auda în fața FCSB

Formația letonă s-a impus în Ghencea grație unui gol marcat în prelungiri. Oaspeții au deschis scorul rapid prin Daskevics (5'), însă Tavi Popescu a restabilit egalitatea (23'). Diedhou i-a readus pe letoni în avantaj (32'), înainte ca Boutoutaou să egaleze din nou (71'). Reușita decisivă i-a aparținut lui Kone, în minutul 90+4.

„Auda a smuls o victorie pe final de meci împotriva puternicei FCSB”, au scris cei de la Sporta Centrs. În același timp, jurnaliștii de la Jauns au notat: „Jucătorii lui Auda au șocat gigantul din România”.

Presa din Letonia a amintit și de parcursul european recent al roș-albaștrilor: „FCSB a suferit un eșec în turul doi preliminar UEFA Champions League în sezonul trecut, dar a ajuns în faza principală din Europa League, unde a terminat pe locul 27”.