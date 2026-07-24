„Au șocat gigantul!” Reacția presei din Letonia după victoria neașteptată obținută de Auda în fața FCSB

„Au șocat gigantul!” Reacția presei din Letonia după victoria neașteptată obținută de Auda în fața FCSB Conference League
SPORT.RO
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Presa din Letonia a lăudat performanța echipei Auda, obținută pe terenul celor de la FCSB, scor 3-2, în manșa tur a turului doi preliminar din Conference League.

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FCSBConference Leaguefk auda
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Formația letonă s-a impus în Ghencea grație unui gol marcat în prelungiri. Oaspeții au deschis scorul rapid prin Daskevics (5'), însă Tavi Popescu a restabilit egalitatea (23'). Diedhou i-a readus pe letoni în avantaj (32'), înainte ca Boutoutaou să egaleze din nou (71'). Reușita decisivă i-a aparținut lui Kone, în minutul 90+4.

„Auda a smuls o victorie pe final de meci împotriva puternicei FCSB”, au scris cei de la Sporta Centrs. În același timp, jurnaliștii de la Jauns au notat: „Jucătorii lui Auda au șocat gigantul din România”.

Presa din Letonia a amintit și de parcursul european recent al roș-albaștrilor: „FCSB a suferit un eșec în turul doi preliminar UEFA Champions League în sezonul trecut, dar a ajuns în faza principală din Europa League, unde a terminat pe locul 27”.

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FCSB - FK Auda 2-3 / Foto Sport Pictures
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Ecart uriaș din punct de vedere financiar

Rezultatul este cu atât mai neașteptat dacă luăm în calcul cotele de piață ale jucătorilor. Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, fosta campioană a României are un lot evaluat la 26,7 milioane de euro, de aproape patru ori mai mult decât adversara sa din Letonia.

Doar Daniel Bîrligea, cel mai bine cotat fotbalist al FCSB-ului (4,5 milioane de euro), valorează aproape cât întreaga echipă oaspete, estimată în total la 5,65 milioane de euro. Cel mai scump jucător de la Auda este Eduards Daskevics, evaluat la 700.000 de euro.

Partida retur este programată joia viitoare, de la ora 19:00, și va decide echipa calificată în faza următoare a competiției. Meciul va putea fi urmărit în România exclusiv pe VOYO.

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