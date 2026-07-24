Transfer important în Italia. Un atacant român de națională ajunge la Parma

Potrivit publicației italiene TMW, Alessandro Chira, vârf născut în anul 2009, face pasul către un nou club în fotbalul din Peninsulă. Tânărul fotbalist a ajuns la un acord cu actuala sa echipă, Spezia, pentru prelungirea cu încă doi ani a contractului care expiră în mod normal în 2027.

După semnarea noii înțelegeri, acesta va fi cedat sub formă de împrumut la Parma, unde va întări lotul formației Primavera. „Spezia, acord cu Chira (născut în 2009) pentru prelungire. Dar va merge să joace la Parma”, au scris italienii. Tranzacția include și un drept de cumpărare din partea clubului ducal.