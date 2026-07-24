Transfer important în Italia. Un atacant român de națională ajunge la Parma

Transfer important în Italia. Un atacant român de națională ajunge la Parma Stranieri
SPORT.RO
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Atacantul italo-român Alessandro Chira va evolua pentru Parma. Jucătorul a bătut palma pentru un împrumut de la Spezia, mutare ce include și o opțiune pentru un transfer definitiv.

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Potrivit publicației italiene TMW, Alessandro Chira, vârf născut în anul 2009, face pasul către un nou club în fotbalul din Peninsulă. Tânărul fotbalist a ajuns la un acord cu actuala sa echipă, Spezia, pentru prelungirea cu încă doi ani a contractului care expiră în mod normal în 2027.

După semnarea noii înțelegeri, acesta va fi cedat sub formă de împrumut la Parma, unde va întări lotul formației Primavera. „Spezia, acord cu Chira (născut în 2009) pentru prelungire. Dar va merge să joace la Parma”, au scris italienii. Tranzacția include și un drept de cumpărare din partea clubului ducal.

Cifrele atacantului și prezența sub tricolor

În stagiunea precedentă, Chira a avut evoluții constante la formația Under 17 a celor de la Spezia. Atacantul a marcat șapte goluri în cele 23 de meciuri în care a fost utilizat în campionat.

Tânărul atacant se află deja în circuitul echipelor naționale de juniori ale României, iar trecerea la Parma reprezintă un pas important în cariera sa.

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