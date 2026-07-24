Premii-record în tenis, dar se anunță boicot la US Open. Decizia marilor vedete

Câștigătorii probelor individuale ale turneului de la Wimbledon, Jannik Sinner și Linda Noskova, au încasat premii de peste patru milioane de euro, însă marile vedete ale tenisului profesionist continuă să ceară mai mult din partea organizatorilor de competiții majore.

Jannik Sinner, Jessica Pegula, Arina Sabalenka, Cori Gauff și Ben Shelton se numără printre vedetele care s-au aliat pentru a forța mâna oficialilor US Open, începând cu ediția 2026.

Jucători din top 10 ATP și WTA amenință că boicotează noua probă de dublu mixt a americanilor

Americanii au introdus, începând cu anul 2025, o nouă probă de dublu mixt care nu se mai adresează specialiștilor de dublu, ci vrea să aducă în centrul atenției împerecheri atractive între starurile din WTA și ATP, așa cum a fost dublul Emma Răducanu - Carlos Alcaraz, anul trecut.

Marii tenismeni au anunțat deja că nu vor participa la noua probă de dublu mixt atât timp cât organizatorii întrecerii de la New York nu își vor arăta disponibilitatea de a crește premiile puse în joc.

Mai exact, jucătorii vor creșterea procentului alocat pentru premii din totalul veniturilor încasate de competiție, anunță Punto de break.

În prezent, turneele de mare șlem alocă între 12% și 20% din profiturile totale către jucători, sub formă de premii competiționale.