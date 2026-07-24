Premii-record în tenis, dar se anunță boicot la US Open. Decizia marilor vedete

Premii-record în tenis, dar se anunță boicot la US Open. Decizia marilor vedete Tenis
Marcu Czentye
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Numerele unu ATP și WTA, Sinner și Sabalenka, între vedetele care amenință cu boicot.

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Jannik SinnerArina Sabalenkaboicotpremii US Open 2026
Din articol

Câștigătorii probelor individuale ale turneului de la Wimbledon, Jannik Sinner și Linda Noskova, au încasat premii de peste patru milioane de euro, însă marile vedete ale tenisului profesionist continuă să ceară mai mult din partea organizatorilor de competiții majore.

Jannik Sinner, Jessica Pegula, Arina Sabalenka, Cori Gauff și Ben Shelton se numără printre vedetele care s-au aliat pentru a forța mâna oficialilor US Open, începând cu ediția 2026.

Jucători din top 10 ATP și WTA amenință că boicotează noua probă de dublu mixt a americanilor

Americanii au introdus, începând cu anul 2025, o nouă probă de dublu mixt care nu se mai adresează specialiștilor de dublu, ci vrea să aducă în centrul atenției împerecheri atractive între starurile din WTA și ATP, așa cum a fost dublul Emma Răducanu - Carlos Alcaraz, anul trecut.

Marii tenismeni au anunțat deja că nu vor participa la noua probă de dublu mixt atât timp cât organizatorii întrecerii de la New York nu își vor arăta disponibilitatea de a crește premiile puse în joc.

Mai exact, jucătorii vor creșterea procentului alocat pentru premii din totalul veniturilor încasate de competiție, anunță Punto de break.

În prezent, turneele de mare șlem alocă între 12% și 20% din profiturile totale către jucători, sub formă de premii competiționale. 

Arina Sabalenka

  • Arina sabalenka vacanta grecia 2026 4
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Sinner va depăși curând borna de 70 de milioane câștigate exclusiv din tenis

Pretențiile exprimate de jucătorii de top vin în contextul în care Jannik Sinner a ajuns, la 24 de ani, la borna de 69 de milioane de dolari câștigate exclusiv în turneele de tenis.

În circuitul feminin, numărul unu mondial, Arina Sabalenka, a ajuns la peste 50 de milioane de dolari apropiate doar prin performanțele semnate în „sportul alb.”

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