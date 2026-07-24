Trei fotbaliști, OUT dintr-un foc de la Dinamo!

Oferta de 5 milioane de euro primită de Universitatea Craiova pentru unul dintre artizanii titlului

Antrenorul lui Auda a explicat cum a învins-o pe FCSB! Cum a caracterizat-o pe fosta campioană a României

În timp ce România are angrenate patru echipe în cupele europene, în sezonul curent, Austria se bazează pe cinci formații.

România a coborât un loc în ierarhie, ajungând să ocupe poziția 21-a, cu un coeficient de 24.000. Austria ne-a devansat în clasament, cu un punctaj total în ultimii cinci ani de 24.050.

Sursa foto: Football Meets Data

Rezultate slabe din partea echipelor românești

Miercuri, Universitatea Craiova a fost învinsă, la Sofia, de Levski, scor 0-1, în prima manșă a turului doi preliminar al Champions League.

Joi, CFR Cluj nu a putut decât să obțină un egal, 1-1, în deplasare contra formației Alashkert (Armenia). Meciul a contat pentru turul doi preliminar al Conference League, prima manșă.

Tot joi, în aceeași fază a competiției, „U” Cluj a remizat, 2-2, pe teren propriu în fața norvegienilor de la Brann.

Bilanț foarte slab pentru România

Seara s-a terminat cu cea mai neplăcută surpriză pentru fotbalul românesc: FCSB - Auda 2-3!

Cu alte cuvinte, echipele românești nu au reușit să obțină decât două puncte din cele 12 puse la bătaie în preliminariile cupelor europene.