OFICIAL România a coborât în clasamentul coeficienților UEFA după dezamăgirile de miercuri și joi. Cine ne-a devansat

România a coborât în clasamentul coeficienților UEFA după dezamăgirile de miercuri și joi. Cine ne-a devansat Superliga
Alexandru Hațieganu
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Cum se prezintă situația României în clasamentul coeficienților UEFA. 

TAGS:
FCSBU ClujCFR ClujUniversitatea CraiovaLiga CampionilorConference League
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FCSB - Auda 2-3

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Rezultatele slabe înregistrate de echipele românești în cupele europene și-au făcut direct efectul în clasamentul coeficienților UEFA.

România, regres în clasamentul coeficienților UEFA

România a coborât un loc în ierarhie, ajungând să ocupe poziția 21-a, cu un coeficient de 24.000. Austria ne-a devansat în clasament, cu un punctaj total în ultimii cinci ani de 24.050. 

În timp ce România are angrenate patru echipe în cupele europene, în sezonul curent, Austria se bazează pe cinci formații. 

Sursa foto: Football Meets Data

Rezultate slabe din partea echipelor românești

Miercuri, Universitatea Craiova a fost învinsă, la Sofia, de Levski, scor 0-1, în prima manșă a turului doi preliminar al Champions League. 

Joi, CFR Cluj nu a putut decât să obțină un egal, 1-1, în deplasare contra formației Alashkert (Armenia). Meciul a contat pentru turul doi preliminar al Conference League, prima manșă.

Tot joi, în aceeași fază a competiției, „U” Cluj a remizat, 2-2, pe teren propriu în fața norvegienilor de la Brann. 

Bilanț foarte slab pentru România

Seara s-a terminat cu cea mai neplăcută surpriză pentru fotbalul românesc: FCSB - Auda 2-3!

Cu alte cuvinte, echipele românești nu au reușit să obțină decât două puncte din cele 12 puse la bătaie în preliminariile cupelor europene. 

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