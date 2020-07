"Geniul" lui Becali, avertizat de selectionerul nationalei: "Nu poate continua asa, oricat de talentat e!" 

Mirel Radoi a vorbit despre jucatorii de la FCSB, printre care si cel pe care Gigi Becali l-a laudat recent.

Alexandru Pantea a devenit primul jucator nascut in 2003 care joaca in Liga 1, dupa ce Bogdan Vintila l-a trimis in teren in meciul cu Gaz Metan Medias.

Prestatiile sale au fost solide, motiv pentru care, patronul ros-albastrilor, Gigi Becali l-a numit 'geniu' pe pustiul care tocmai a terminat clasa a 10-a si l-a asemanat cu Mirel Radoi.

Selectionerul nationalei a vorbit despre Pantea si a tras un semnal de alarma in cazul sau si a debutului sau atat de tanar la echipa mare a ros-albastrilor.

"Ii multumesc pentru cuvinte, insa in prim-plan ar trebui sa fie jucatorul, el la baza este fundas dreapta, care a fost folosit in partea stanga. E un jucator care are in momentul de fata un viitor stralucit. Depinde doar de el si de factorii pe care ii are in jurul lui. Aici ma refer si la antrenor si la conducerea clubului. Pentru el, poate fi o presiune prea mare pentru el cele doua meciuri jucate.

Trebuie sa intervina si sa fie foarte clari in ceea ce vor de la el. E varsta care nu ii permite sa joace toate partidele, oricat de talentat ar fi, biologic nu poate continua acest pas", a spus Mirel Radoi la PRO X.