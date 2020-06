"S-ar putea sa il salvam!" :) Miron e OUT de la FCSB, dar Petre mai primeste inca o sansa! Ce trebuie sa faca atacantul pentru a-i castiga increderea lui Gigi Becali

Adrian Petre a oferit un assist la golul lui Dennis Man din meciul Astra 3-2 FCSB, insa a fost schimbat la pauza.

Adi Petre (22 de ani) nu a reusit sa il impresioneze pe Gigi Becali nici in meciul cu Astra si a fost scos la pauza.

Atacantul i-a pasat decisiv lui Dennis Man la golul 2 al ros-albastrilor.

Gigi Becali spune ca nu e 'atat de dezamagit' de Petre si daca va munci mai mult ar putea sa isi gaseasca locul in echipa in cele din urma:

"Nu sunt inca dezamagit asa tare. A jucat cat a jucat, e atacant. Daca nu ai dat niciun gol cum sa mai fii? El are niste calitati, nu se loveste mingea de el. Are viteza, doar ca eu zic ca trebuie sa lucreze mai mult.

Sa fie mai serios in munca si s-ar putea sa il salvam", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.

Petre a fost adus in luna februarie a acestui an de la Esbjerg, din Danemarca. Atacantul are un singur gol inscris in cele 6 aparitii pentru FCSB.

