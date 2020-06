A fost capitan la Steaua lui Becali, dar azi e 100% cu Steaua Armatei: "Cum isi astern, asa dorm! FCSB nu are legatura si nu poate fi Steaua"

Reprezentantii Stelei au comentat situatia in care se afla FCSB acum, echipa lui Becali pierzand sansele la titlu in acest sezon.

Antrenorul secund Iulian Miu a vorbit despre infrangerea de luni seara, in fata Astrei, laudand jucatorii care i-au placut. De asemenea, el a mentionat si ce se intampla la Steaua in acest moment.

"FCSB este o echipa buna, dar nu are legatura cu Steaua. FCSB nu poate sa fie Steaua si nu a putut sa fie nici pana acum. Ma uit la meciurile lor totusi, si la meciul cu Astra m-am uitat. Ma bucur ca Astra a castigat. Alibec si Budescu sunt jucatori foarte buni, care mie imi plac foarte mult. Au kilograme in plus, dar fac diferenta. Fotbalistii de calitate sunt inzestrati si pot face diferenta. Eu am incredere ca pot face in continuare meciuri bune si pot fi in planurile echipei nationale.

Situatia e 'sub control' la FCSB. Cred ca a ajuns la egalitate cu Botosani. Multi, cum isi astern asa dorm.

Noi, Steaua, vom promova in acest an, vom juca alaturi de multi fani in tribune. Sper ca si contractul meu sa se prelungeasca, iar aceasta echipa sa promoveze an de an. In Liga 2 va fi o problema, va trebui sa devenim privati, dar eu cred ca o sa fie foarte bine. Avem un antrenor bun, o structura buna, iar fanii incep sa vina. Eu cred ca o sa jucam cu 10.000 de fani in tribune", a declarat Miu pentru Look Sport.

FCSB a fost invinsa de Astra cu 3-2, desi a condus cu 2-0. In acest moment, echipa lui Gigi Becali nu mai are sanse la titlu, fiind la 9 puncte de liderul CFR Cluj.