Dezvaluirile lui Radoi! Singurul antrenor care il putea 'fenta' pe Gigi Becali: "Ii spunea ca nu mai poate ca i-a bagat Radoi alunecare!"

Selectionerul Romaniei a declarat despre Cosmin Olaroiu ca el este omul care l-a determinat sa devina antrenor.

Invitat special la PRO X, Mirel Radoi a vorbit despre relatia sa cu Olaroiu.

"Orice problema am, cu el discut intotdeauna, el este cel care m-a adus in punctul in care sa imi doresc sa fiu antrenor. Nu m-a pus niciodata in situatia de a alege ceva dificil. Daca luam un rosu, fata de alti antrenori, care ma puneau sa stau cu capul in pamant, el ma facea sa ma simt responsabil intr-un alt fel", a declarat Radoi pentru PRO X.

De asemenea, fostul international roman a declarat ca Olaroiu a avut un avantaj cand antrena Steaua, deoarece Becali nu se implica in acei ani la fel cum o face acum.

"Oli a avut si avantajul ca nasul era la inceput, nu avea cunostintele necesare, nu se implica asa. Nasul spunea de un jucator ca poate sa dea gol, Oli il aproba, apoi a doua zi il suna si ii spunea ca nu mai poate pentru ca i-a bagat Radoi alunecare la antrenamente. Acum nu mai merge asa", a spus fostul jucator de la Steaua.