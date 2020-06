8 dintr-o lovitura! Gaz Metan a ramas fara o treime din lot: TARABA pentru FCSB! Pe cine poate lua Becali fara sa plateasca NIMIC

Gaz Metan n-a ajuns la un acord de prelungire a contractelor pentru cel putin o luna cu 8 dintre jucatorii ei.

Echipa din Medias a confirmat despartirea de fotbalisti importanti din lotul care a dus Mediasul in playoff! Dorit acum cateva luni de Becali la FCSB, Boubacar Fofana e acum liber sa-si aleaga o noua destinatie. Alaturi de el, pleaca de la Gaz Metan Nelut Rosu, Ely Fernandes, Ioan Hora, Marian Pleasca, Ricardo Batista, Paul Costea si Juel Nielsen. Ultimul e chiar marcatorul golului care i-a adus Gazului un punct in jocul cu FCSB, din urma cu 10 zile. Pana la finalul playoff-ului, Dusan Uhrin va miza pe mai multi fotbalisti tineri din lot, toata atentia indreptandu-se deja la Medias spre campionatul urmator.

Aflata inca in insolventa, deci fara drept de joc in Europa, Gaz Metan e ultima in playoff, fara sa fi castigat inca vreun meci. Gazul are insa 3 egaluri in 5 partide si se afla la numai 3 puncte de locul 3, ocupat acum de Astra.