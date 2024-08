LASK Linz - FCSB, prima manșă din play-off-ul Europa League, se joacă joi, de la ora 20:00, pe Oberösterreich Arena, în direct pe VOYO. Returul este programat o săptămână mai târziu, pe Stadionul Steaua.

Alexandru Pantea, înainte de LASK Linz - FCSB: "Sper să tranșăm calificarea din tur"

FCSB a ajuns miercuri în Austria, iar seara a avut loc conferința de presă și antrenamentul oficial al echipei. Alexandru Pantea a acordat un interviu pentru PRO TV în care a prefațat partida din play-off și a vorbit despre revenirea sa pe gazon.

Pantea a suferit o ruptură de ligamente încrucișate în luna februarie și a reușit să se recupereze mai rapid decât era preconizat. Fundașul dreapta a fost titular în meciul cu Poli Iași (0-1), din ultima etapă de campionat.

"E o bucurie mare. Am fost accidentat, nu mă așteptam să revin atât de repede, iar al doilea meci să fie în play-off-ul Europa League. Mă bucur că am revenit și mâine sper să facem o treabă cât mai bună.

Le mulțumesc tuturor care au fost lângă mine, colegi, staff, familie. M-au ajutat foarte mult, mă întrebau în fiecare zi cum mă simt, n-am ce să le reproșez.

Pentru mine sunt importante toate meciurile. Am o vârstă fragedă, trebuie să demonstrez și mai am mult de jucat. Noi i-am analizat destul de bine pe cei de la LASK Linz. Dacă punem în practică ce am pregătit, nu cred că vom avea probleme", a spus Alexandru Pantea, pentru PRO TV.

Întrebat dacă FCSB are capacitatea de a tranșa calificarea încă de la meciul tur din deplasare, Pantea a răspuns: "Eu sper. 1-0, 2-0, dar să câștigăm".